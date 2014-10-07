تیم ملی تکواندو عملکرد قابل تقدیری داشت/ کرمی بهترین تصمیم را گرفت

رضا مهماندوست بعد از پایان رقابتهای تکواندو در بازیهای آسیایی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: سطحی فنی این دوره از مسابقات نسبت به قبل بهتر شده بود البته در اوزان سبک سطح فنی بالا بود و شاهد مبارزاتی در اندازه های جهانی بودیم ولی در اوزان سنگین مسابقات چنگی بدل نزد. کشورهای مثل تایلند و ویتنام اصلا تکواندوکار سنگین وزن ندارند، در تیم ما که نماینده سنگین وزن آسیب دیده بود. در این وزنها ایران و ازبکستان حضور داشتند که مدالها نیز به همین کشورها رسید.

سرمربی ایرانی تیم ملی چین تایپه در مورد مبارزه وزن دوم گفت: عاشورزاده تکواندوکار خوبی است. او اشتباه کم، گوش به فرمان مربی است ، باهوش و نترس حریف او برای پیروزی باید یکی باشه که وادارش کنه تو زمین اشتباه کنه تا فرزان شکست خورده زمین و ترک کند. در کل جوان با آتیه ای است.

وی ادامه داد: تکواندوکار ما به دلیل کم کردن وزن زیاد به مشکل برخورد و تا قبل از بازی زیر سرم بود و رمق مبارزه نداشت ، همین موضوع باعث شد عملکرد خوبی نداشته باشد . البته به هیچ عنوان قصد ندارم مبارزه خوب آشورزاده و مدال طلا را زیر سئوال ببرم. ولی تکواندوکار ما واقعا مریض بود و هنوز هم مشکل دارد.

مهماندوست در مورد عملکرد تیم ملی ایران و کسب چهار مدال طلا گفت: تیم تکواندو ایران واقعا عالی کار کرد و نتیجه درخشانی کسب کرد که باید به همه ایرانی ها به خصوص اهالی خانواده بزرگ و پرافتخار تکواندو ایران تبریک بگویم. هر چند کشوری که تعداد تکواندوکار و مسابقه دهنده هاش زیاد باشند می تواند با برنامه ریزی خوب و تلاش مرییان چنین نتایج خوبی هم کسب کند ولی در تایوان دست من بسته است ، تکواندوکاران کمی در اختیار دارم تا تیم خودم و آماده حضور در مسابقات کنم. ما از وزن ۵ به بالا اصلا بازیکن نداریم و این کار و خیلی سخت کرده است.

سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو در مورد خداحافظی یوسف کرمی از تیم ملی گفت: بهترین کاری که می توانست انجام دهد همین کار بود، وزن هفتم به نیروی جوان و تازه نفس نیاز دارد ضمن اینکه یوسف قهرمان پر افتخار تکواندو ایران است که مدالهای متعددی در میادین مختلف کسب کرده است و امیدوارم در مراسمی که در شان یوسف باشد از افتخار آفرنی او تقدیر شده و همیشه به عنوان اسطوره در یاد اهالی ورزش ایران باقی بماند.

وی در پایان در مورد تیم ملی چین تایپه هم گفت: ما در مجموع یک طلا ، دو نقره و چهار برنز کسب کردیم و با توجه به آسیب دیدگی تکواندوکار وزن چهارم و برخورد نماینده وزن دوم به آشورزاده که رمق مبارزه نداشت عملکرد خوبی داشتیم.