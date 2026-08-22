نیمکت نشینی قطعی وینگر استقلال مقابل سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کوشکی در دیدار تیم فوتبال استقلال برابر سپاهان در هفته سوم لیگ برتر از ابتدا در ترکیب آبیپوشان قرار نخواهد گرفت و روی نیمکت خواهد نشست.
این تصمیم سهراب بختیاریزاده به دلیل رفتار ناپسند کوشکی در دیدار گذشته مقابل نساجی و به خاطر ناراحتی او از تعویض، اتخاذ شده است. سرمربی استقلال با این تصمیم به دنبال تأکید بر اهمیت نظم و انضباط در تیم است و معتقد است رعایت چارچوبهای تیمی برای افزایش روحیه جمعی استقلال در ادامه فصل ضروری خواهد بود.
استقلال در هفتههای آینده بازیهای سختتری پیش رو دارد و کادر فنی این تیم تلاش میکند با ایجاد نظم بیشتر در تیم، شرایط آبیپوشان را برای ادامه رقابتها بهبود ببخشد.
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