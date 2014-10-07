حریفان ایران پشت پرده با هم متحد هستند/ حضور در جام جهانی ترازوی سنجش نیست

کارلوس کی‌روش که به همراه تیم ملی فوتبال ایران در اردوی پرتغال بسر می برد در گفتگو با خبرنگار مهر به اهداف برپایی این اردو اشاره کرد و گفت: به اردوی پرتغال برای تعطیلات و تفریح نیامدیم. خودمان را برای تمرینات سخت آماده کردیم و می‌خواهیم به آمادگی مطلوب برسیم.

وی در مورد وضعیت میزبانی کشورش تاکید کرد: قبل از آمدن به پرتغال تنها دو هفته همه مقدمات این سفر انجام شد و باید بگویم در اینجا همه چیز مهیاست. ورزشگاه ملی پرتغال با همکاری دولت در اختیار ما قرار گرفته و باید عنوان کنم به هر چیزی که احتیاج داریم در اختیارمان است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اضافه کرد: کجا را می‌توانستیم ظرف این مدت کوتاه پیدا کنیم که چنین شرایطی را داشته باشد؟ مهمترین دلیل انتخاب این اردو کوتاه بودن زمان برای تهیه ویزا و هتل بود و در ضمن پیدا کردن رقبای خوب تدارکاتی که هزینه ای را از ما نگیرند. اینها چیزهایی است که مردم حق دارند بدانند و دلیل انتخاب این اردو را مطلع شوند.

کی‌روش در ادامه با اشاره به رقبای کشورمان در جام ملت‌های آسیا خاطرنشان کرد: امارات، بحرین و قطر هر کدام حدود 8 تا 9 بازی تدارکاتی و رسمی را پیش رو دارند و همین موجب می‌شود که با آمادگی کامل رو در روی ما قرار بگیرند. در ضمن فراموش نکنید آنها در پشت پرده با یکدیگر متحد هستند و برای شکست دادن ما حتما با یکدیگر همکاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه این کشورها مایل هستند زودتر از شر قدرت فوتبال ایران رها شوند افزود: فراموش نکنید که تیم ملی ما در جام جهانی برزیل حضور داشت و هیچ یک از این کشورها (امارات، قطر و بحرین) جواز حضور در آنجا را پیدا نکردند. این ترازوی خوبی برای سنجش نیست. آنها در حال آماده کردن خود هستند و ما باید بجنگیم تا به شرایط ایده‌آل خود برسیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: به دنبال اهداف خود در این اردو هستیم و قطعا دو بازی تدارکاتی مقابل اشترویل که در یوفا کاپ حضور دارد و بنفیکا که صدرنشین لیگ پرتغال است، می‌تواند محک خوبی برای تیم ما باشد.