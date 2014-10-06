به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیتالله هاشمی رفسنجانی، استحکام خانواده را مسأله جدّی برای هر جامعهای خواند و افزود: باید نمونههای موفق دنیا را بررسی و از نکات مثبت آنها استفاده کرد تا عواقب منفی دوران گذار از سنت به مدرنیته خانوادهها را کمتر تحت تأثیر قرار دهد.
وی آزادی و محدودیت را دو اصطلاح مهم و ضروری برای مطالعه مسایل جوانان توصیف کرد و گفت: افراط و تفریط در هر دو موضوع، مطالعات را از مسیر درست منحرف مینماید و به تبع آن جوانان به جای میدانداری منطقی، منزوی میشوند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان مصادیقی از تلاشهای بزرگان ادیان دنیا در جهت حفظ بنیان خانوادهها، خاطر نشان کرد: حفظ و تقویت بنیان خانواده مشکل مشترک همهی جوامع در دنیای معاصر است و بزرگان ادیان علیرغم تفاوت در فرهنگها در این زمینه دغدغههای مشترک دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری نگاه اسلام و قرآن به خانوادهها را بسیار جامع و راهگشا توصیف کرد و گفت: آیات و روایات اسلامی بر تقویت بنیان خانواده تأکید میکنند.
آیتالله هاشمی رفسنجانی با تأکید بر اهمیت برنامهریزی برای امور جوانان در ایران، اظهار داشت: در عصر انفجار اطلاعات، ابزار اطلاعرسانی به شکل گسترده در دسترس همگان است و هیچکس نمیتواند جلوی رشد علم و تکنولوژی را بگیرد.
وی افزود: نکات مثبت ابزار اطلاعرسانی باعث رشد و توسعه دانشها میشود که در هر حالتی بر جهل مقدم است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به تصویب منشور جوانان در سالهای پس از جنگ، تصریح کرد: بازنگری آن با توجه به مقتضیات زمان از ضرورتهاست که امیدواریم کارشناسان، چراغی مناسب برای تصمیمگیری و ارائه راهکارها تدوین نمایند.
آیتالله هاشمی رفسنجانی توجه به امور روانشناسی در مطالعات مربوط به جوانان را ضروری دانست و گفت: باید با ادبیات جوانان با آن صحبت کرد، چون جوانان سرشار از عقل و احساس هستند.
وی استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها در هر موضوعی را متناسب با شیوه درست مدیریت خواند و گفت: عواطف و احساسات در وجود انسانهاست که باید در مسیر خوبیها فردی و اجتماعی جهت داده شود.
آیتالله هاشمی رفسنجانی، تسهیل ازدواج را ضروری خواند و گفت: باید سنتهای ازدواج را با مقتضیات زمانه تطبیق کنیم. تا هم انتظارات خانوادهها تأمین شود و هم جوانان فکر نکنند ازدواج بر آنها تحمیل میشود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دوری از ازدواج به خاطر مسایل مادی را برای جوانان مسلمان ناپسند و توجیهناپذیر خواند و گفت: قرآن با صراحت به جوانان میگوید که در ازدواج به خداوند توکل کنید: «وَأَنکِحُوا الْأَیَامَی مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ إِن یَکُونُوا فُقَرَاء یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»
وی استفاده از همه امکانات و راهکارهای جامعه اسلامی برای گسترش ازدواج را سازنده خواند و گفت: خیّران در کارهای خیر به میزان ثواب میاندیشند و اگر فرهنگسازی شود که تسهیل ازدواج ثواب دنیا و آخرت دارد، خیّران در ایران ثابت کردهاند که در کار خیر از دیگران سبقت میگیرند.
آیتالله هاشمی رفسنجانی تدوین سیاستهای کلی برای حفظ و تقویت بنیان خانواده را از اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و گفت: باید همه مسؤولان و مردم به وظایف خویش عمل نمایند تا مشکل جوانان، مخصوصاً در ازدواج، مسکن و اشتغال حل شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه به بحران اخلاقی را ضروری خواند و گفت: باید آسیبشناسی علمی کرد و دامنه مصادیق اخلاقی را گسترش داد تا جامعه به جای توجه به موضوعات عمیق، گرفتار ظاهرسازیها نشود.
وی پرهیز از نزاع را از روشنترین اخلاقیات اسلامی خواند و گفت: سست شدن پایههای جامعه اسلامی در نزاعهای مذهبی و تضعیف پایههای کشور در نزاعهای سیاسی یکی از مصادیق ضد اخلاقیها است که متأسفانه هر دو مورد را در روزگار خود میبینیم.
وی افزود: پیروان دینی که 60 کشور دنیا را با یک میلیارد و هفتصد میلیون جمعیت جهان دارند، به خاطر اختلافات مذهبی دارند همدیگر را میکشند و منابع مسلمانان را هدر میدهند و این بهترین معنی برای «فشل» بودن است.
در آغاز این دیدار، آقایان گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان و سطوتی مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به ارائه نظرات و دیدگاههای خویش در حوزه جوانان پرداختند.
دکتر گلزاری با ارائه گزارشی از آمار ازدواج، طلاق، اشتغال، نرخ بیکاری مخصوصاً بر اساس سطح تحصیلات، گفت: سهم جمعیت جوان به کل جمعیت طبق سرشماری سالهای 1375، 1385 و 1390 به ترتیب 28/4 ، 35/2، 31/5 درصد بوده است.
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