به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با حضور و مشارکت ده ها شرکت داخلی و خارجی، در فضائی بالغ بر ده هزار مترمربع از 25 تا 28 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.

استقبال و حضور شرکت کنندگان بخش داخلی و خارجی در این نمایشگاه چشمگیر بوده و تاکنون حضور شرکتهای خارجی یا نمایندگان آنها از 9 کشور جهان در نمایشگاه قطعی شده است که از این تعداد 3 کشور آلمان، چین و ایتالیا بصورت گروهی و گسترده در نمایشگاه حضور پیدا خواهند کرد.



در این نمایشگاه که با همکاری خانه صنعت و معدن و شرکت پالارسامانه برگزار خواهد شد، جدیدترین و نوین ترین دستاوردهای داخلی و خارجی حوزه معدن و صنایع و تجهیزات وابسته به این حوزه، در چهار بخش اصلی اکتشاف، استخراج، فرآروری و صادرات ارائه و در معرض دید متخصصان و علاقمندان قرار خواهد گرفت.



شرکت کنندگان در دهمین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی ، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته، آخرین دستاوردهای خود در زمینه های معدن ، صنایع معدنی ، صنعت سنگ و فرآوری آن و ماشین آلات معدنی و راه و ساختمان را در معرض دید کارشناسان و علاقمندان قرار خواهند داد.



برگزاری چهار همایش و کارگاه علمی با حضور متخصصان و استادان دانشگاهها و همچنین برنامه ریزی برای بازدید هیئت های تجاری داخلی و خارجی، برخی از برنامه های جانبی دهمین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی ، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته است.



معرفی دستاوردها ، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کارخانه ها، شرکت‌ها ، نهادها و سازمان های داخلی، توسعه صادرات و یافتن بازارهای جدید صادراتی ، انتقال دانش، تکنولوژی و تجربیات ، آشنابی با الگوهای موفق جهانی درعرصه معدن و صنایع معدنی ، فراهم کردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری شرکت های داخلی و خارجی و کار آفرینی و اشتغال پایدار ؛ مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

دهمین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی ، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته (ایران ماین هاس اکسپو- ایران کان مین 2014) از 25 تا 28 مهرماه، هر روز از ساعت 9 تا 16 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ، آماده بازدید علاقه مندان خواهد بود.