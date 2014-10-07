حکم دبیر علمی جایزه کتاب سال ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حکم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی مهدوی‌راد، دبیر علمی سی و دومین دوره جایزه کتاب سال را ابلاغ کرد.

در متن این حکم آمده است:

«جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدعلی مهدوی راد

نظر به مراتب علمی و فرهنگی و تجربه های ارزنده‌تان در حوزه‌های دانش و کتاب‌پژوهی، جنابعالی به موجب این حکم به عنوان دبیر علمی سی و دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از همکاری اندیشمندان و اساتید در گسترش دانایی و تولید علم و فرهنگ در ایران اسلامی، مؤید باشید.

علی جنتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»

مراسم تودیع و معارفه دبیر جایزه کتاب سال روز چهارشنبه 16 مهر از ساعت 15 در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار می‌شود.