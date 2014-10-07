به گزارش خبرنگار مهر، احمد پورحیدر صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه صادرات و واردات دارای ظرفیتهای بسیار خوبی است و به عنوان یکی از دروازه‌های مهم صادرات و واردات کشور محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: تسهیل در امور گمرکی را به عنوان یکی از برنامه‌ها مهم در دستور کار خود داریم و به منظور تحقق این مهم اقدامات مناسبی صورت گرفته است تا بتوانیم شاهد تسریع در خروج و ورود کالا در گمرکات استان بوشهر باشیم.

فعالیت 13 گمرک در سطح استان بوشهر

پورحیدر به فعالیت 13 گمرک در سطح استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: مهمترین محصولات صادراتی از گمرکات استان بوشهر را می‌توان محصولات پتروشیمی‌ و شیمیایی، آبزیان، محصولات کشاورزی، مواد معدنی، مصالح ساختمانی و سیمان عنوان کرد.

وی تاکید کرد: کشورهای امارات متحده عربی، هند، چین، کویت، قطر، عراق، استرالیا، ویتنام و عربستان سعودی به عنوان بازارهای هدف کالاهای صادراتی استان بوشهر هستند.

مدیر کل گمرک بوشهر از افزایش 57 درصدی صادرات کالاهای غیر نفتی به انضمام میعانات گازی طی شش ماه نخست امسال در گمرکات استان خبر داد و افزود: گمرکات استان بوشهر از این نظر رتبه نخست کشور را کسب کردند.

وی با اشاره به صادرات حدود 16 میلیون تن کالا از گمرکات استان بوشهر طی شش ماه نخست امسال، اذعان داشت: این میزان کالای صادراتی دارای هشت میلیارد و110 میلیون دلار ارزش بوده است که شاهد افزایش 57 درصدی در این زمینه هستیم.

افزایش 29 درصدی واردات کالا

پورحیدر در ادامه از افزایش 29 درصدی واردات کالا به کشور خبر داد و افزود: طی شش ماه نخست امسال 687 هزار تن کالا به ارزش بیش از 165 دلار از گمرکات استان وارد کشور شده است.

ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک بوشهر تصریح کرد: میزان واردات کالا از گمرکات استان بوشهر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارای 29 درصد افزایش از نظر ارزش دلاری و 12 درصد افزایش وزنی بوده است.

وی در پایان با اشاره به درآمد هزار و 261 میلیارد تومانی گمرکات استان بوشهر طی شش ماه نخست سال جاری، گفت: درآمد گمرکات استان بوشهر 139 درصد افزایش یافت.