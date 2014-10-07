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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۴۸

پافشاری مجدد اردوغان بر دخالت نظامی در سوریه

پافشاری مجدد اردوغان بر دخالت نظامی در سوریه

رئیس جمهور ترکیه بار دیگر بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع در فراز خاک سوریه و عملیات زمینی علیه داعش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بار دیگر بر لزوم ایجاد منطقه امن و منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک سوریه تاکید کرد.

وی که از اردوگاه آوارگان سوری در قاضیان تپ دیدار می کرد گفت: کوبانی در آستانه سقوط است و حملات هوایی قادر نخواهند بود داعش را متوقف کنند.

رجب طیب اردوغان گفت: ما نیاز به یک منطقه پرواز ممنوع و امن برای ارسال تجهیزات و آموزش مخالف میانه روی دولت سوریه داریم.

وی تاکید کرد در صورت وجود یک استراتژی شفاف کشورش آماده هر کاری است.

اردوغان در ادامه سیاست های ضد سوری خود گفت: اگر داعش نرود و اسد بماند یک گروه رادیکال دیگر ظهور خواهد کرد.

شایان ذکر است دولت ترکیه از حامیان اصلی مالی و تسلیحاتی گروه های مسلح تروریستی حاضر در سوریه در سال های گذشته بوده است.

کد مطلب 2385072

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