خرید 11 هزار تن برنج در مازندران/ نرخ 19 درصدی تورم در استان

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی که در سالن شماره یک استانداری برگزار شد با اشاره به خرید تضمینی برنج از کشاورزان مازندرانی اظهار کرد: برای نخستین بار دولت ، برنج های با کیفیت را خریداری کرده است.

وی از خرید 11 هزار تن برنج توسط سازمان تعاونی در استان خبرداد و افزود: بخشی از مطالبات پرداخت و مابقی نیز تا پایان هفته داده می شود.

استاندار مازندران با تاکید بر افزایش سهم بخش خصوصی در خرید برنج ، گفت: باید همزمان با خرید برنج به فکر توزیع آن باشیم.

فلاح جلودار همچنین بر صادرات مرکبات و کیوی تاکید کرد و بیان کرد: اقدامات اولیه در زمینه صادرات صورت گرفته که امید است با برنامه ریزی ها این کار عملیاتی شود.

مقام عالی دولت به بارش برف اشاره کرد و گفت: بدلیل بارش برف و سرما زدگی ، پیش بینی می شود امسال میزان پرتغال در استان کاهش پیدا کند.

وی همچنین علت قیمت پایین محصولات کشاورزی را توزیع غیر اصولی آن در بازار دانست و تاکید کرد: باید مرکبات و محصولات کشاورزی ، توسط کشاورزان در انبار نگهداری شود تا با عرضه زیاد در بازار مواجه نشویم.

استاندار مازندران بابیان اینکه جلسات مختلفی با اتاق بازرگانی کشور برای کمک به استفاده ازتوانمندی های استان برگزار شده، ابراز داشت: براساس توافق های صورت گرفته تا دو ماه آینده رئیس اتاق بازرگانی کشور و مسولان این سازمان سفری را به استان جهت کمک به استفاده از ظرفیتهای استان خواهند داشت.

فلاح جلودار به برگزاری جلسه با استانداران نقاط زاگرس و البرز اشاره کرد و گفت: این جلسه با محوریت صیانت ، حفاظت از جنگل ها و اطفاء حریق برگزار شده است.

مقام عالی دولت با بیان اینکه اطفاء حریق در مازندران به نسبت سایر استانها بهتر بوده است ، افزود: اعتباری بالغ بر 35 میلیارد تومان سازمان جنگل ها و مراتع کشور برای این بخش اختصاص داده که باید برای گرفتن حق و سهم استان پیگیری های لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه المپیاد ورزشی کارگران کشور در بهمن ماه سال جاری در استان مازندران برگزار می شود، اظهار داشت : یکی از مشکلات استان در بخش ورزشی ،عدم مدیریت درست می باشد که باید برطرف شود.

فلاح جلودار با تاکید بر گسترش فضاهای ورزشی ، گفت : با امکانات حداقلی نیز می توان فضای نشاط و شادی را برای جوانان بوجود آورد.

مهار ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران

مقام عالی دولت بیان داشت: استان مازندران علیرغم مشکلات فراوانی که دارد توانستیم حرکت رو به رشد ساخت و سازها را مهار کنیم.

وی با بیان اینکه قراردادی با سپاه کربلا مازندران جهت استفاده از پایگاه های بسیج به عنوان دیده بانان منعقد شده، تاکید کرد: باید قبل از اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز جلوی آن گرفته شود وگرنه با خراب کردن ساختمان ها ، کار اساسی صورت نگرفته است.

استاندار مازندران یکی از سیاستهای دولت و وزارت نیرو را استفاده از بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: برخی از سدهای ما عمرشان به 20 سال می رسد و هنوز به اتمام نرسیده و اعتبارات دولتی نیز جوابگو نیست.

فلاح جلودار با تاکید بر استفاده از بخش خصوصی دراحداث و تکمیل پروژه ها ، گفت: هر استانی که بتواند در زمینه تامین آب شرب ، فاضلاب و پسماندها تعهد بیشتری ایجاد کند ، آن تعهدات انجام می شود.

وی بر افزایش فضای سبز تاکید کرد و ادامه داد : متاسفانه سرانه فضای سبز در استان 3 متر می باشد که نسبت به میانگین کشور پایین تر است.

فلاح جلودار به ساماندهی و مدیریت تعمیرگاه های بین راهی تاکید کرد و گفت: متاسفانه این تعمیرگاه ها منظره خوبی را در ذهن مسافران تداعی نمی کنند که باید این مشکل نیز برطرف شود.

مقام عالی دولت همچنین بر ساماندهی و ایجاد فضاهای مناسب گردشگری در کنار رودخانه ها تاکید کرد و افزود: در کشورهای جهان از این منابع خدادادی استفاده بهینه می شود ولی متاسفانه در استان با وجود این رودخانه ها هنوز اقدامات اساسی در حوزه گردشگری صورت نگرفته است.

استاندار مازندران با بیان اینکه توافق نامه ای با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان ساحل سبز و مسیر پاک منعقد شده، بیان داشت : در این توافق نامه به بخش های خصوصی اجازه داده شده است تا در مناطق مختلف امکانات و فضای مناسب احداث کنند.

فلاح جلودار با بیان اینکه 900 میلیون دلار فاینانس برای سرمایه گذاری استان مازندران در نظر گرفته شده، گفت: فاینانس یک تعهدی است که دولت مرکزی نسبت به استانها انجام می دهد که اگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد به استانهای دیگر تخصیص پیدا می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه نرخ تورم دراستان مازندران پایین تراز استانهای کشورمی باشد ، گفت: متوسط نرخ تورم در کشور 26 درصد می باشد این درحالیست که در مازندران 19 درصد است.