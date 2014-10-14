به گزارش خبرنگار مهر، محسن یحیایی صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌های استان با بیان این که یک هزار و 421 صیاد در استان در قالب 21 تعاونی فعالیت می‌کنند، گفت: در سال گذشته یک هزار و 241 تن انواع ماهیان استخوانی توسط صیادان استان صید شده بود که این میزان شامل 572 تن ماهی سفید، 551 تن کفال، 67 تن کپور و 31 تن کلمه و 20 تن سایر گونه ها می باشد.

وی افزود: تعداد دو هزار و 52 قطعه بچه ماهی خاویاری غیراستاندارد حاصل از صید ضمنی نیز در سال گذشته در دریا رهاسازی شده است.

معاون صید و صیادی اداره کل شیلات گلستان، تصریح کرد: با هدف بازسازی ذخایر دریای خزر و پربار شدن سبد صید صیادان استان در سال گذشته تعداد 88 میلیون قطعه انواع بچه ماهیان استخوانی در دریا رهاسازی شده است.

وی افزود: این میزان بچه ماهی شامل هشت میلیون قطعه بچه ماهی سفید، 55 میلیون قطعه کپور و 25 میلیون قطعه بچه ماهی کلمه رهاسازی انجام شده است.

یحیایی گفت: با توجه به روند رهاسازی انجام شده پیش بینی می شود صید ماهیان استخوانی امسال 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در فصل صید امسال حدود یک هزار و 500 تن انواع ماهیان استخوانی توسط صیادان استان صید شود.