به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس با سایپا اظهار کرد: مشکلی که خودمان داریم مشکل بزرگی است و حل کردنش سخت است. از لیست 18 نفره بالغ بر هشت نفر مصدوم و محروم هستند و ما آنها را نداریم.

وی افزود: متاسفانه امروز صبح هم دو نفر به این لیست اضافه شدند. محمد نوری به دلیل مشکلات آپاندیس و شکم که پزشکان دوری او را تایید کردند و همچنین هادی نوروزی به خاطر کشیدگی پایش را در اختیار نداریم. رضا حقیقی هم که سه کارته و محروم است. بازیکنان قبلی مثل ماهینی نوروزی، دغاغله و علی عسگر را هم که نداشتیم. کارمان سخت شد چون دستمان خالی است و این مشکل ما را اذیت می‌کند. امیدوارم بازیکنان جوان که جایگزین می‌شوند جای آنها را به خوبی پر کنند.

درخشان درباره مشکلاتی که برای اسپانسر باشگاه پیش آمده است، تاکید کرد: امیدوارم هر چه زودتر مشکل اسپانسر حل شود و بتوانیم کارمان را به خوبی ادامه بدهیم. در فوتبال حرفه ای سرمایه گذاری و اسپانسر خیلی نقش دارد. وقتی بحث مالی می‌شود مشکلات هم زیاد پیش می‌آید. تا این لحظه مشکلی پیش نیامده و ان شاءالله از این جا به بعد هم مشکلی پیش نیاید و ما بتوانیم راهمان را ادامه بدهیم. خیلی بد است که در فوتبال هر چند وقت این مشکلات برای تیم بزرگی برای پرسپولیس پیش می‌آید. تا می‌آییم ذهنمان را متمرکز مسائل فنی کنیم، مشکلاتی از این قبیل پیش می‌آید. این در هیچ جای دنیا و فوتبال حرفه ای وجود ندارد.

سرمربی پرسپولیس در ادامه درباره بسته بودن در ورزشگاه درفشی فر روی هواداران، تصریح کرد: تعجب می‌کنم. اصلا اینطور نبوده است. از روزی که من آمدم درهای ورزشگاه روی هواداران باز بوده است. ولی دو روز قبل از مسابقه و یک روز قبل از مسابقه که کار تاکتیکی داریم درها بسته است. تعجب می‌کنم چرا هواد اران گلایه کردند. از روزی که به پرسپولیس آمدم، اجازه دادم تماشاگران در تمرین باشند ولی 48 ساعت قبل از مسابقات به خاطر مرور کارهای تاکتیکی باید پشت درهای بسته باشیم.

درخشان درباره ناراحتی یحیی گل محمدی سرمربی ذوب آهن از مذاکره پرسپولیس با دو بازیکن این تیم، گفت: این خبر از کجا درآمده است؟ شما از من جایی مصاحبه‌ای دیدید که بگویم این بازیکنان را می‌خواهم؟ این خبر دروغ است. فوتبال حرفه ای را خوب می‌شناسم. دور از شان و شخصیت من و پرسپولیس است که با بازیکنی در طول فصل مذاکره کنم. لطفا به آقای گل محمدی هم بگویید. نه من و نه باشگاه این کار را نکردیم. اصلا این اتفاق رخ نداده است.

سرمربی پرسپولیس همچنین با حمایت از راه ندادن دوربین‌ها به ورزشگاه، گفت: فکر می کنم حق طبیعی فدراسیون و فوتبال مملکت است که برای درآمدزایی دنبال حق پخش باشند. مگر آگهی‌های تلویزیون رایگان است؟ فوتبال کلی بیننده دارد و تلویزیون هم باید هزینه کند.

درخشان درباره شائبه صدور کارت برای خبرنگاران جهت حضور در تمرینات پرسپولیس، گفت: با تمام احترامی که برای خبرنگاران قائلم، آنها باید در هفته یک روز را به پوشش تمرین پرسپولیس اختصاص دهند. همه خبرنگاران می توانند هفته ای یک روز سر تمرین بیایند ولی ما نمی توانیم هر دقیقه هر خبرنگاری که رسید با دوربین سر تمرین بیاید و گزارش بگیرد! این شدنی نیست؛ این کار هم تمرکز ما را به هم می‌زند و هم ما نمی توانیم به خبرنگاران سرویس خوب بدهیم. ما خودمان عکاس داریم که می تواند همه را از نظر عکس تامین کند. اگر دوربین شبکه ای خواست بیاید باید با باشگاه هماهنگ کند. ما به خبرنگاران یک روز فرصت می دهیم.