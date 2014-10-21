آیت الله مهدوی کنی مسئولیت های مهمی را در نظام به امر امام امت پذیرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه امام صادق(ع) که ریاست آن را آیت الله مهدوی کنی برعهده داشت بیانیه ای را به مناسبت درگذشت این عالم ربانی صادر کرد.

متن بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لا یسدها شیء

روح ملکوتی عالم ربانی فقیه بصیر و یار دیرین امام و رهبری حضرت آیت الله مهدوی کنی صبح امروز به ملکوت اعلی پیوست.

آیت الله محمدرضا مهدوی کنی که از شاگردان برجسته مکتب فقهی، اصولی، سیاسی و عرفانی حضرت امام خمینی (ره) و اعاظمی چون آیت الله بروجردی، آیت الله گلپایگانی و علامه طباطبایی بود، عمر پربرکت خویش را در راه نشر معارف قرآن و اهل بیت علیه السلام و متبلور ساختن آن در شجریه طوبی انقلاب اسلامی صرف نمود.

این فقیه عظیم الشان که از اوان جوانی مبارزات سیاسی خود را در قالب نهضت فکری و سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه آغاز نموده بود اولین بار در سال 1328 هجری شمسی و در سن 18 سالگی دستگیر، شکنجه و تبعید شد.

گذشته از مسوولیت های سنگین و بسیار مهمی که از ابتدای انقلاب به امر امام امت پذیرفتند (همچون عضویت در شورای انقلاب، فرماندهی کمیته های مرکزی انقلاب، فقهای شورای نگهبان، وزارت کشور، نخست وزیری، نمایندگی حضرت امام در موارد مختلف و شورای بازنگری قانون اساسی، تولیت حوزه علمیه مروی تهران و نیز جامعه روحانیت مبارز، ریاست مجلس خبرگان رهبری و …) از برجسته ترین خدمات ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی می توان به تاسیس و هدایت دانشگاه امام صادق علیه السلام به عنوان مهمترین یادگار ایشان، تربیت نیروهای مومن و متعهد برای جبهه فکری انقلاب اسلامی و رهبری جریان های سیاسی خط امام و رهبری اشاره نمود.

بدین وسیله رحلت جانگداز این فقیه بصیر را به ساحت قدسی ولی الله الاعظم مقام معظم رهبری، مراجع عظام، حوزه های علمیه، شاگردان آن عالم ربانی، بیت شریف و اخوی معظمشان حضرت آیت الله باقری کنی و همه امت مسلمان تسلیت گفته و از خداوند متعال علو درجات معظم له را مسالت می نماییم.

برنامه ها و مراسم مربوط در اطلاعیه های بعدی به آگاهی مردم شریف خواهد رسید.

دانشگاه امام صادق علیه اسلام