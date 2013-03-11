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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۵۹

طنز کیهان درباره اعطای نشان فرهنگی احمدی نژاد به مشایی

روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:

گفت: در مراسمي با عنوان جشن استقبال از نوروز خطاب به اسفنديار مشايي گفته شد آقاي مشايي مردي است بهاري، بهاري، بهاري!
گفتم: قرار بود در اين شب عيدي براي اقشار مستضعف و محروم جامعه كاري بكنند و شرّ گراني را از سر آنها كوتاه كنند، نه اينكه با هزينه بيت المال و از كيسه همين مردم محروم، جشن بگيرند و از خودشان تعريف كنند.
گفت: اي عوام! خب! وقتي هيچكس از آنها تعريف نمي كند مجبورند خودشان از همديگر تعريف و تمجيد كنند.
گفتم: ولي مردم كه طرف را مي شناسند و با اين تعريف و تمجيدهاي كيلويي كه نظر آنها عوض نمي شود.
گفت: چه عرض كنم؟!
گفتم: يارو براي ديدن كانال هاي ضد اخلاقي يك ديش ماهواره روي پشت بام خانه اش نصب كرده بود و به خيال خودش براي اين كه رد گم كند، روي آن نوشته بود كولر آبي!

کد مطلب 2395683

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