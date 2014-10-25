لازمه اجتماع سالم توجه به امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوبعلی نظری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: اجتماع سالم می شود زمانی که به فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر توجه کنیم.

وی با بیان اینکه بر اساس مبانی اعتقادی و اسلام همه نسبت به سرنوشت دیگران مسئولند، افزود: هر فردی نسبت به سرنوشت فردی دیگران، سرنوشت جامعه، امت اسلامی و جامعه بشری مسئول بوده و بی توجهی در اعتقادات اسلامی گناه محسوب می شود.

سردار نظری راهکار اساسی اسلام در این مبحث را امر به معروف و نهی از منکر دانست و بیان کرد: فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع دین اسلام بوده و همانند نماز، روزه، جهاد و حج جنبه عملیاتی دارد.

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) قیام عاشورا را بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر آغاز کردند، افزود: حفظ اسلام که معروف اصلی و اساسی ما است از اهداف این قیام بوده است.

عمومیت بخشی اصل حرکت ستاد امر به معروف و نهی از منکر

دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر هزینه می خواهد، گفت: قیام امام حسین(ع) نیز برگرفته از این فریضه بوده و ایشان در این مسیر با اهدای جان خویش و 72 تن از بهترین یارانشان هزینه سنگینی را پرداخت کردند.

سردار نظری اجرای امر به معروف و نهی از منکر را در دو جنبه عمومی و اجرایی دانست و اظهارکرد: در جنبه عمومی این فریضه مهم، تک تک آحاد جامعه نسبت به یکدیگر، جوامع اسلامی و بشری مسئول بوده و باید در قالب تذکر لسانی معروفات را نشر و مانع گسترش منکرات شوند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان به جنبه تخصصی این فریضه نیز اشاره کرد و بیان داشت: جنبه اجرایی این فریضه وظیفه حکومت بوده و نظام اسلامی مهمترین معروف است که برای پیاده سازی معروفات و جلوگیری از منکرات تشکیل شده است.

سردار نظری گفت: حکومت موظف است زمینه و بسترهای لازم برای معروفات و جلوگیری از منکرات را ایجاد کند.

وی در ادامه به سیاست های ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز اشاره کرد و افزود: عمومیت بخشی در این فریضه اصل حرکت ستاد بوده که بر مشارکت عامه مردم تاکید دارد.

سردار نظری بیان کرد: در بخش عمومی محله محوری و مراکز عام مورد توجه است.

وی در بخش تخصصی نیز بر توجه به معروفات و نهی از منکرات توسط دانشگاهها، ادارات، آموزش و پرورش، اصناف و بازاریان تاکید کرد و گفت: هرچند عمومیت بخشییدن به این کار سخت و همراه با موانعی است اما در شرایط فعلی در مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دستور کار قرار گرفته است.

مشکل اصلی در مکان های تخصصی عدم رعایت ضوابط و قوانین است

سردار نظری با بیان اینکه مشکل اصلی در مکان های تخصصی عدم رعایت ضوابط و قوانین است، گفت: ما به عنوان مدافعان مردم از همه و دستگاههای اجرایی مطالبه داریم تا حداقل های ضوابط را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه هفته اول ماه محرم با عنوان هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است، افزود: در این هفته سه برنامه محوری اجرا که برگزاری همایش سبک زندگی خانواده اسلامی، تجمع در میعادگاه جمعه با عنوان جامعه مهدوی بیداری اسلامی و برنامه تذکر لسانی از مهمترین اقدامات این هفته به شمار می رود.

شور حسینی با شعور همراه شود

سردار نظری در ادامه بر عزاداری با شعور همراه با شور حسینی تاکید کرد و گفت: عزاداری امام حسین(ع) باید در کنار شور حسینی در متن آن شعور نیز برجسته و مبانی حکومتی رعایت شود.

سردار نظری در خصوص جریان اسیدپاشی نیز بیان کرد: موضوع اسیدپاشی از هر جنبه ای محکوم بوده و این موضوع هیچ ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

وی یادآور شد: در حوزه مردمی این ستاد تنها تذکر لسانی مدنظر بوده و اگر نیاز به اقدمی باشد قطعا از سوی حکومت اعمال خواهد شد.