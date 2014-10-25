مراد یگانه فرماندار سیروان در گفت و گو با مهر گفت: دو هزار هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان سیروان به کشت انواع محصولات کشاورزی اختصاص دارد.

وی بیان داشت: یک هزار هکتار از آن مربوط به برنج بوده که عمدتا برنج عنبر بو و مقداری شمشیری است.

یگانه اظهار داشت: 302 تن برنج شمشیری در مجموع در پایان فصل برداشت بیش از سه هزار و 360 تن برنج در سیروان برداشت می شود.

وی همچنین گفت: کشت برنج در شهرستان سیروان باعث اشتغالزایی بیش از یک هزار و 540 نفر شده و نقش مهمی در کسب در آمد برای خانوار های شهرستان و روستای سرابکلان که بعنوان روستای گردشگری شناخته شده دارد.

وی در پایان گفت: بخش تاریخی شهرستان سیروان با وجود شهرها ابنیه های تاریخی و اماکن طبیعی و بقاع متبرکه بسیار زیبا نیز نیازمند توجه مسولان برای جذب حد اکثری گردشگران است.