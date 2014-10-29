شادمهر راستین رئیس کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که فعالیت کارگروه سینمایی در وزارت بهداشت تصویب شده است، گفت: یکی از مهمترین مسائلی که این روزها در حوزه فیلمنامه‌نویسی سینما وجود دارد این است که معمولا از سوی نهادهای محتلف ایرادهایی به متن‌های موضوعی گرفته می شود به همین دلیل در کانون فیلمنامه نویسان تصمیم گرفتیم شرایطی فراهم کنیم تا با نهادهایی که ارتباط مردمی دارند مانند وزارت بهداشت و یا وزارت آموزش و پرورش همکاری کنیم تا نقص فیلمنامه های کاربردی و آموزشی برطرف شود.

وی ادامه داد: بی‌شک برای فیلمنامه‌نویسان مهم است که هنگام نگارش فیلمنامه‌های کاربردی و آموزشی از تحقیق و مشاوره صاحب‌نظران مورد نظر استفاده کنند که در همین راستا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران در تلاش هستیم تا گفتگو، تعامل و مشارکت در تهیه فیلمنامه های عمومی انجام شود.

به گفته وی، کانون فیلمنامه‌نویسان در تلاش است با پیگیری های لازم برای ایجاد همکاری با نهادهایی که ارتباط مستقیم با مردم دارند، آسیب هایی که برخی فیلمنامه های آموزشی و کاربردی دارند، برطرف کند.

نویسنده فیلمنامه «به همین سادگی» بیان کرد: بعد از حضور حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در خانه سینما قرار شد همکاری لازم در مقوله سلامت و رسانه بین این وزارتخانه و خانه سینما ایجاد شود. تا آنجا که خبر دارم، کارگروه مورد نظر تصویب شده و به مرحله دستور العمل رسیده و به زودی اجرایی می شود. امیدوارم این همکاری در نهایت مانند همکاری سینماگران با برخی از نهادها نشود که از تولید فیلم در موضوع مورد نظر جلوگیری می کنند و یا تنها عده ای از افراد می توانند با همکاری آن نهاد فیلم بسازند.

راستین با اشاره به اینکه در زمینه همکاری نهادهای دولتی با فیلمنامه نویسان الگوهای مختلفی در اروپا و آمریکا وجود دارد، عنوان کرد: این الگوها نیز در حال بررسی است تا بتوانیم همکاری مناسبی داشته باشیم. البته امیدوارم این طرح از سوی نهادهای دولتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مهمترین مسائل و مشکلاتی که در حوزه فیلمنامه نویسی وجود دارد نبود امنیت شغلی فیلمنامه‌نویسان و رعایت نشدن حقوق معنوی آثارشان است، بیان کرد: کانون فیلمنامه نویسان در این زمینه همکاری لازم را با شورای داوری خانه سینما و بانک فیلمنامه دارد اما همکاری ما در این زمینه محدود است، به عنوان مثال کانون فیلمنامه نویسان تا زمانی که حق تالیف یک فیلمنامه نویس زیر پا گذاشته نشده نمی تواند در این زمینه دخالت کند.

رئیس کانون فیلمنامه نویسان گفت: مساله مهم این است که رعایت حق تالیف فیلمنامه نویسان یک اخلاق حرفه‌ای است که متاسفانه به دلیل کارگردان‌سالاری در سینما و تلویزیون ایران این اخلاق مورد توجه قرار نمی گیرد. زمانی که مدیران درجه 2 و 3 تلویزیون کارگردان و یا تهیه کننده را صاحب اصلی فیلم بدانند و بدون اجازه فیلمنامه نویس فیلمنامه را تغییر دهند دیگر نمی توان از حق تالیف نویسنده دفاع کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه این روزها بازنویسی برای ارزان تر شدن فیلم، فیلمنامه نویسی را از بین برده است. به نظر من کل جامعه سینمایی باید اقدام کند و در برابر نبود امنیت شغلی فیلمنامه‌نویسی از لحاظ تالیف چاره ای بیندیشد.

راستین در پایان گفت: باشگاهی در کانون فیلمنامه نویسان فعال شده که در آن امکان حمایت از حق تالیف، مباحث آموزشی فیلمنامه نویسی و ایجاد شرایط مناسب برای بازار کار برای فیلمنامه نویسان جوان فراهم شود. خوشخبتانه با وجود این باشگاه ضوابط دست و پاگیر فیلمنامه نویسی کمتر شده و فضای فرهنگی مناسب به وجود آمده است.