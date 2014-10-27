آغاز طرح کنترل کیفی کودهای کشاورزی از هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سعادت در نشست خبری با اشاره به عواملی که طی چند سال گذشته باعث رواج کودهای بی کیفیت در بازار شدند، اظهار داشت: کمبود کود و گرانی آن از جمله عواملی بودند که سبب شدند برخی افراد سودجو کودهای تقلبی را به بازار تزریق کنند.

مشاور معاون وزیر جهادکشاورزی در امور ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاه با بیان اینکه نبود دستگاه‌های نظارتی و هشدار دهنده سبب شد تا کشاورزان به استفاده از این نوع کودها روی آورند، اضافه کرد: در نتیجه یا کشاورزان از نظر مالی زیان کردند یا اینکه برخی از این کودها آلوده به عناصر سنگین بود و کیفیت خاک کشور و محصولات تولیدی را تحت شعاع قرار داد.

وی با بیان اینکه آئین‌نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی از هفته آینده در سراسر کشور ابلاغ می‌شود و بحث کنترل کیفی کودها در محل عرضه و فروش مد نظر قرار گرفته است، گفت: ما از هفته آینده به شکل جدی وارد بحث فروشگا‌ه‌های کود می‌شویم ، از سازمان تعزیرات حکومتی خواستیم در اجرای این طرح و بازدید از این فروشگاهها کنار ما باشد و آنها نیز پذرفته‌اند .

سعادت ادامه داد: بنابراین در اجرای این طرح با فروشندگان کودهایی که فاقد برچسب باشند، محتوای درون کیسه با برچسب موجود بر روی آن مغایرت داشته باشد یا کودها به نوعی آلوده باشند برخورد می‌شود .

وی با بیان اینکه اجرای طرح با همکاری کلیه ادرات کل تعزیرات در تمامی استانها انجام می‌شود، گفت: اولین استانی که طرح در آنجا اجرا خواهد شد استان کرمان است، ضمن اینکه کلیه موارد بصورت بخش‌نامه به تمامی استانها ابلاغ شده و همه استانها موظف به تشکیل کارگروه‌های نمونه برداری و نظارت هستند .