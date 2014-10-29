اکران تولیدات سینمای جوان در گروه «هنر و تجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر، این 6 فیلم کوتاه که در دو سانس فیلمهای کوتاه کلاسیک و فیلمهای کوتاه به نمایش درآمده عبارتاند از: «خانه مادری ام مرداب» ساخته مهرداد اسکویی، «دایره» ساخته محمد شیروانی، «بیگانه و بومی» ساخته علیمحمد قاسمی، «سینما سگ» ساخته شاهد احمدلو، «دو خواهر» ساخته بیژن میرباقری در بخش فیلمهای کوتاه کلاسیک و «از طرف آنها» ساخته سعید روستایی به همراه سه فیلم کوتاه دیگر در بخش فیلمهای کوتاه که در قالب بخش اول اکران فیلم کوتاه سینمای هنر و تجربه اکران شدهاند.
فیلمهای کوتاه «چند کیلومتر دورتر» ساخته ابراهیم ایرج زاد، «ماه عسل» ساخته پویا نبی و «سوزن» ساخته آناهیتا قزوینی زاده نیز به همراه فیلمهای کوتاه مذکور اکران شدهاند.
علاقهمندان میتوانند در سینما پردیس آزادی، خانه هنرمندان، پردیس سینمایی کورش، موزهی سینما و پردیس سینمای هویزه مشهد به تماشای این فیلمهای کوتاه بنشینند.