نهضت عاشورا نقطه عطفی در تاریخ اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی شامگاه چهارشنبه در نشست با هیئت‌ های مذهبی و مداحان شهرستان رشت افزود: درس‌ های عاشورا همواره بحثی زنده، حیات‌ بخش و حرکت‌ آفرین است.

وی همچنین اظهارداشت: حادثه عاشورا و نهضت عظیم امام حسین (ع) تصویری راستین از مقابله با ظلم، جور و تعدی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت گفت: ابعاد زندگی امام حسین (ع) برای همه درس های با عظمتی است و باید تلاش شود از نهضت کربلا و عاشورا حکیمانه تر، عزت مندانه تر، تاثیرگذارتر و ماندگار تر بهره برداری کرد.

وی افزود: امام حسین (ع) با قیام خونین خود در عاشورا، مسیر حرکت را برای مسلمانان روشن ساخت و پیام اصلی عاشورا را که همان گام برداشتن در مسیر اسلام است به آیندگان منتقل ساخت.

ثقتی اظهار داشت: عزاداری های سید و سالار شهیدان در راستای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و آشنا شدن آحاد مردم با فرهنگ حسینی است.

وی در ادامه گفت: امام حسین (ع) برای همه مسلمانان در طول تاریخ الگوی آزادگی، عزت طلبی و استکبارستیزی بوده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت افزود: سیره والای امام حسین(ع) سرشار از درس های فراوانی برای مسلمانان بوده و باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: پیام های عظیم نهضت عاشورا باید در بین اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان و نوجوانان نهادینه شود.

ثقتی اذعان داشت: حفظ و حراست از ارزش های دین، احیای امربه معروف و نهی از منکر از اهداف مهم امام حسین (ع) در حادثه عاشورا بود.

وی تصریح کرد: در عزاداری ها باید فلسفه عاشورا و قیام اباعبدالله الحسین (ع) و یارانش به نسل جوان جامعه منتقل شود.