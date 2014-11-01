جزئیات توزیع شیر در مدارس/ وضعیت سیستمهای گرمایشی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فانی در حاشیه نشست امضای تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش با وزارت بهداشت، در ارتباط با اصلاح بوفه مدارس، گفت: مقرر شده مباحث مربوط به این حوزه در کارگروهی با برنامه زمانبندی و همچنین اولویتبندی ساماندهی شود.
وی افزود: جلسه بعدی تا قبل از یک ماه دیگر تشکیل خواهد شد و شما خبرنگاران میتوانید حداکثر دو ماه دیگر به مدارس سر بزنید و اجرای مباحث را پیگیری کنید.
فانی در پاسخ به سئوالی درباره فضای فیزیکی در مدارس جهت تحرک بدنی دانشآموزان گفت: مدارس دولتی تقریبا از حیاطهای بزرگ و امکانات خوبی برخوردارند و فضای برخی مدارس غیردولتی نیز خوب است، اما تعدادی از مدارس فضای کوچکی دارند. معاونت تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش برای این قبیل از مدارس نیز اولویتهایی را تعریف کرده است. به عنوان مثال المپیادهای ورزشی درون مدرسهای امسال برای نخستین بار انجام شد و حدود سه میلیون دانشآموز را تحت پوشش قرار داد. چنین اقداماتی با هدف نشاط و شادابی در دانشآموزان انجام میشود و تلاش آن است که تسلیم امکانات نشویم. بلکه فعالیتها طوری طراحی شود که از همین امکانات، شاهد تحرکات بیشتری باشیم.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: هر مدرسه غیردولتی جهت تاسیس باید از سازمان نوسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش اجازه بگیرد. به این ترتیب فضاهای آموزشی به لحاظ استحکام و بهداشتی بررسی میشوند.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره شیر مدارس نیز گفت: شیر در مدارس برای دوره ابتدایی و متوسطه اول توزیع خواهد شد. از آنجا که قراردادهای استانهای مختلف با شرکتهای لبنی متفاوت است ممکن است اختلافی در زمان توزیع شیر میان استانهای مختلف وجود داشته باشد اما مسلم آن است که امسال دولت از محل یارانهها 300 میلیارد تومان به این منظور اختصاص داده است. همچنین از محل بودجه آموزش و پرورش نیز 150 میلیارد تومان برای این منظور پیشبینی شده است.
فانی در پاسخ به اصرار خبرنگاران مبنی بر وجود مدارسی که شیر هنوز در آنها توزیع نمیشود، گفت: این موضوع را پیگیری میکنم تا ببینم علت چه بوده است.
وزیر آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به سئوالی درباره افسردگی در دانشآموزان گفت: سه بخش در آموزش و پرورش به مبحث فعالیتهای فوق برنامه میپردازد؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاونت فرهنگی و معاونت تربیتبدنی و سلامت امسال فعالیتهای جدیدی در این سه بخش تعریف کردهایم. از جمله اعتباراتی که در اختیار معاونت پرورشی و فرهنگی انجام دادیم 12 برابر سال گذشته است. پیشبینی ما آن است که بتوانیم بخشی از مشکلات را حل کنیم.
وی افزود: در حوزه تربیتبدنی نیز اعتباراتمان بیش از پنج برابر از سال گذشته شده است. براین اساس اجازه میخواهیم تا بتوانیم پایان امسال ارزیابی درستتری از فعالیتها داشته باشیم.
فانی در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره بخاریهای مدارس و همچنین نگرانی از تکرار حادثه شینآباد گفت: حدود 200 میلیارد تومان برای اصلاح سیستمهای گرمایشی مدارس پیشبینی کردهایم اما نیاز ما حداقل 500 میلیارد تومان دیگر است تا بتوانیم به طور کامل تمام وسایل گرمایشی مدارس را اصلاح کنیم. سال گذشته آموزشهایی برای عوامل انسانی یعنی معلمان و کارکنان مدارس داشتیم به همین ترتیب مشاهده میکنید که خوشبختانه سال گذشته هیچ حادثهای اتفاق نیفتاد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: تلاشمان آن است که عوامل انسانی آموزشهای لازم را دریافت کرده و سیستمهای گرمایشی اصلاح شوند. امیدواریم کمکهای بیشتری به آموزش و پرورش صورت گیرد تا بتوانیم این موارد را اصلاح کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره مباحث مربوط به تحصیل دانشآموزان شین آبادی که پیش از این دچار سوختگی شده بودند، گفت: متاسفانه رسانهها مقداری در این زمینه کم لطفی میکنند. این دانشآموزان جهت آموزش هیچ مشکلی ندارند. حتی زمانی که این کودکان جهت درمان به تهران میآیند، در باشگاه فرهنگیان همراه خانوادهشان اسکان داده شده و برای آنها معلم خصوصی هم پیشبینی شده است. در مجموع این دانشآموزان هیچ مشکلی در زمینه آموزش ندارند.