به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین جلسه کارگروه تخصصی توسعه فناوری و کارآفرینی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی با موضوع بحث و تبادل نظر پیرامون راه کارهای سرمایه گذاری در پروژه های گیاهان دارویی و طب ایرانی (سنتی) برگزار شد.

بنابراین گزارش در این جلسه مصوب شد تا مستندسازی کارگروه های آموزشی برگزار شده در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران آغاز شود، تا در نمایشگاه دوسال آینده مباحث جدید و غیر تکراری به مخاطبان ارایه شود.

پیرو این مصوبه مباحث 18 کارگروه تخصصی در حوزه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران ظرف یک ماه آینده به صورت مستند در آمده و چکیده مهمترین مطالب آن در اختیار فعالان و علاقه مندان این حوزه قرار می گیرد.

همچنین اعضای کارگروه این جلسه پیشنهاد دادند تا با توجه به اهمیت برپایی این نمایشگاه در کشور تقویم نمایشگاهی برای آن ترسیم و مشخص شود.

از دیگر مصوبات سی و ششمین جلسه کارگروه تخصصی توسعه فناوری و کارآفرینی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بررسی آسیب های پیش روی تعدد برگزاری نمایشگاه و همایش های مرتبط با حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی ایران بود.

در این راستا مصوب شد تا به منظور جلوگیری از تکراری شدن موضوعات برپایی همایش و نمایشگاه های مرتبط با این حوزه سرفصل های مجزا به همراه موضوعات مرتبط با سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و تدوین شده و بر روی پایگاه اطلاع رسانی این ستاد قرار گیرد.

با اجرایی شدن مصوبه سیاست های راهبردی برپایی نمایشگاه در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی برگزارکنندگان همایش و نمایشگاه هایی که موضوعات مورد نظر این ستاد را مدنظر قرار دهند مورد حمایت مادی و معنوی قرار خواهند گرفت.

ساماندهی شرکت های فعال در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی و ایجاد بانک اطلاعاتی این شرکت ها از دیگر مصوبات سی و ششمین جلسه کارگروه تخصصی توسعه فناوری و کارآفرینی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بود.