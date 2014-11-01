ایران هميشه در راه وحدت جهان اسلام بر محور قرآن پیشقدم بوده است

شیخ محمد صالح الموعد رئیس هیئت مشورتی و مسئول روابط عمومی شورای علمای فلسطین در لبنان در مصاحبه با خبرنگار مهر درباره رابطه شیعیان و اهل تسنن با توجه به اتفاقات اخیر در منطقه اشاره داشت که شیعه و سنی همه در دایره اسلام هستند و همه روی اصول ایمانی و عبادی با هم اشتراکات فراوانی دارند و اختلافاتی هم که مطرح است در حوزه فقه و اجتهاد است که لطمه ای به اصل اسلام نمی زند و بلکه تفاوت دیدگاه به نفع امت مسلمان و غنی کننده فرهنگ و تمدن اسلامی است.

وی ادامه داد در پرتو اقدامات اخیر تکفیری ها در منطقه که هیچ تفاوتی بین شیعه و سنی قائل نیستند و بلکه همه را بدون هیچ دلیل و حجت شرعی از دم تیغ قتل و غارت می گذرانند باید همه با هم به شکل متحد در برابر این جریان ویرانگر تکفیر و تروریسم بایستیم و معنای وحدت واقعی را بار دیگر با محوریت آرمان فلسطین احیاء کنیم.

شیخ محمد الموعد در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره برخی شایعه ها و اتهامهایی که شیوخ وهابی درباره تحریف قرآن توسط شیعیان مطرح می کنند اظهارداشت: این شایعه ها اتهامات و افتراهای بی پایه و اساسی است وقرآن شیعیان و اهل سنت یکی است.

و درباره اعتقاد برخی افراطی های وهابی که شیعیان پس از پایان هر نمازشان می گویند خان الامین (یعنی جبرائیل امین خیانت کرد و وحی را به جای اینکه بر علی علیه السلام نازل کند بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرد) دروغ است چرا که شیعیان قائل به تنزیه خالق بوده و عقاید ایمانی شان همانند عقاید ایمانی اهل سنت است اما هدف از ترویج چنین اکاذیبی نشر فتنه بین مسلمانان و بر هم زدن وحدتشان است.

این شیخ فلسطینی در پاسخ به ادعاهای یکی از مسئولان وزارت امور اسلامی و اوقاف عربستان که حجاج ایرانی را متهم به توزیع قرآن های تحریف شده در موسم حج کرده بود، گفت: این ادعا کذب محض است و منظوری جز تخریب وجهه ایران و ایجاد فتنه ندارد و لعنت خدا بر کسانی که می خواهند چنین فتنه هایی در امت اسلامی برپا کنند.

وی تأکید کرد که همه کسانی که به ایران سفر کرده اند به خوبی می دانند که جمهوری اسلامی همیشه در راه تقویت وحدت اسلامی بر اساس قرآن که جزء مقدس ترین منابع دینی در ایران است کوشا بوده است.

وی همچنین متذکر شد که شیعیان و اهل تسنن همه مسلمان اند و بر محور حب اهل بیت(علیهم السلام) و یاران پاک پیامبر اسلام(ص) اشتراک دارند و دشمن همه ما صهیونیسم و جریان تکفیری است که به ناحق مسلمانان بی گناه را تکفیر می کنند.

وی ادامه داد: این جماعت های افراطی هدف اصلی شان شعله ور کردن آتش تفرقه مذهبی است به ویژه که پس از پیروزی هلی پی در پی جبهه مقاومت در لبنان و فلسطین در برابر دشمن صهیونیستی دیگر برایشان چاره ای نمانده جز توسل جستن به تفرقه افکنی و ایجاد رخنه در وحدت امت اسلامی برای ضربه زدن به مقاومت اسلامی.

همچنین شیخ موعد همه مسلمانان را به آگاهی و کناره جویی از فتنه ها و هشیاری نسبت به رسانه های تفرقه افکن و برخی عالم نماهای فتنه گر فراخواند و بر وحدت و یکپارچگی مواضع، رفتارها، جهاد و مقاومت مسلمانان حول آرمان آزادی فلسطین تأکید کرد.

مسئول روابط عمومی شورای علمای فلسطین در لبنان در پایان از همه مسلمانان و آزادگان جهان دعوت کرد که مقصد و هدفشان را آرمان فلسطین قرار دهند و بدانند که صهیونیسم جنایتکار دشمن مشترک همه است.

ترجمه: محمد مظهری