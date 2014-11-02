به گزارش خبرگزاری مهر، آمریکا دور روز دیگر (چهارم نوامبر) شاهد برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره است. روندی که جمهوریخواهان آمریکا امیدوارند بتوانند با پیروزی در آن علاوه بر در دست داشتن اکثریت مجلس نمایندگان، اکثریت سنا را نیز تصاحب کنند.

روزنامه یدیعوت آحارانوت، در شماره امروز خود با اشاره به این مطلب و همچنین رو به پایان بودن مهلت تعیین شده برای انجام توافق هسته ای جامع میان ایران و کشورهای 1+5، می نویسد که فقط یک کنگره جمهوریخواه می تواند "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، را از انجام این توافق بازدارد.

این روزنامه از آن رو می نویسد که کنگره جمهوریخواه می تواند اوباما را از انجام توافق با ایران باز دارد که جمهوریخواهان به شدت مخالف توافق هسته ای با ایران بوده و در روزهای اخیر خبرهایی در مورد تصمیم اوباما برای لغو تحریم های ایران بدون مجوز کنگره منتشر شده است.

یدیعوت آحارانوت در ادامه می نویسد: مردم آمریکا باید این نکته را بدانند که ادامه کار یک سنای دموکرات به رهبری سناتور "هری رید" موجب خواهد شد تا ایران به اولین کشور اسلامی که قابلیت ساخت تسلیحات هسته ای را دارد تبدیل گردد. بر همین اساس فقط یک کنگره جمهوریخواه مرکب از سنا و مجلس نمایندگان می تواند از انجام این توافق جلوگیری کند.

این روزنامه برای توجیه این موضوع می نویسد: میزان نفوذ دموکرات ها به حدی است که حتی اجازه داده نشد پیش نویس قطعنامه تهیه شده از سوی سناتور رابرت منندز و تعداد دیگر مبنی بر اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران در صورت انجام نشدن توافق میان تهران و کشورهای 1+5 تا ماه نوامبر، در صحن سنا مطرح شده و به رای گذاشته شود.

کاخ سفید به دنبال آن است که با ایران به توافق برسد اما از آنجا که این توافق منافع جمهوریخواهان و محافظه کاران مورد حمایت اسرائیل را تامین نمی کند از همین رو این افراد به دنبال هستند که به هر نحو ممکن از انجام این توافق جلوگیری کنند.