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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۲۳

اوباما در واکنش به نامه ۴۷ سناتور جمهوریخواه:

دخالت در مذاکرات هسته‌ای نکنید/ همه چیز را به مردم می‌گوییم

دخالت در مذاکرات هسته‌ای نکنید/ همه چیز را به مردم می‌گوییم

رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به نامه ۴۷ سناتور جمهوریخواه به رهبران ایران در مورد توافق احتمالی هسته ای، با انتقاد از این اقدام از آنها خواست در مذاکرات هسته ای دخالت نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «باراک اوباما» نامه ۴۷ سناتور آمریکایی به رهبران ایران را غیر متعارف خواند.

۴۷ سناتور جمهوریخواه آمریکا در نامه‌ای سرگشاده به رهبران ایران، هشدار دادند که هر گونه توافق هسته‌ ای با دولت آمریکا، بدون نظر موافق کنگره، پس از ریاست جمهوری اوباما دوام نخواهد یافت.

در همین رابطه اوباما در سخنان روز دوشنبه خود تصریح کرد تمرکزش را معطوف به این کرده است که آیا مذاکرات با ایران به توافق منجر خواهد شد یا نه. به محض اینکه این کار را انجام دادیم، اگر انجام شد، آن موقع موضوع را با مردم آمریکا در میان خواهیم گذاشت.

پیش از اظهارات اوباما، سخنگوی کاخ سفید نیز در واکنش به نامه سناتورهای جمهوریخواه گفته بود که اقدام این سناتورها، حزبی و چوب گذاشتن لای چرخ مذاکرات با ایران است.

کد مطلب 2515204
عبدالحمید بیاتی

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