منتظر اتفاقات عجیب و غریب باشید/ پایان چهار سال دوری از سینما

کمال تبریزی کارگردان فیلم سینمایی "طبقه حساس" با اشاره به اینکه این فیلم سینمایی اثری متفاوت در کارنامه سینمایی اوست به خبرنگار مهر گفت: ایده یا طرح "طبقه حساس" با نام اولیه "قبر دو طبقه" در ابتدا توسط سیروس همتی نویسنده و کارگردان تئاتر به دفتر جواد نوروزبیگی ارائه شد. آن زمان این طرح را به همراه پرویز پرستویی خواندیم و به این نتیجه رسیدیم که طرحی خوب و جذاب است که می‌توان در آن بسیاری از حرف‌ها را زد.

وی ادامه داد: در نهایت با مشورت پرستویی و نوروزبیگی به این نتیجه رسیدیم که پیمان قاسم‌خانی تنها کسی است که می‌تواند نگارش فیلمنامه این فیلم سینمایی را برعهده بگیرد.

کارگردان فیلم سینمایی "همیشه پای یک زن در میان است" درباره دلیل انتخاب قاسم‌خانی برای نگارش این فیلمنامه توضیح داد: طرح "طبقه حساس" جنسی متفاوت داشت و تنها طنز در این ایده مطرح نبود بلکه نگاهی نوستالوژیک و متفاوت باید در آن گنجانده می‌شد و قاسم‌خانی مناسب‌ترین فرد برای نگارش فیلمنامه‌ای از این جنس بود که خوشبختانه از این ایده استقبال کرد.

کارگردان فیلم سینمایی "مارمولک" بیان کرد: نام اولیه این طرح از ابتدا "قبر دو طبقه" بود اما این اسم را دوست نداشتم چراکه با شنیدن این نام ذهن مخاطب سمت مسائل دیگری غیر از آنچه که می‌خواستیم به آن توجه کند، کشیده می‌شد. به همین دلیل به دنبال اسمی متفاوت بودیم. برای انتخاب اسم با افراد بسیاری مشورت کردم که در نهایت نام "طبقه حساس" مثل یک جرقه در ذهنم زده شد و آن را انتخاب کردم. البته هنگام نمایش فیلم، بی شک مخاطب هم به این نتیجه خواهد رسید که نام "قبر دو طبقه" چندان برای این فیلم مناسب نبوده است.

تبریزی در پاسخ به این پرسش مهر که آیا این فیلم هم مانند دیگر آثارش حاوی نگاه جدید برای جذب مخاطب است؟ گفت: "طبقه حساس" فیلمی متفاوت و جذاب است اما در نهایت این مردم هستند که باید این فیلم سینمایی را بپسندند و امیدوارم بتواند جذابیت لازم را برای مردم داشته باشد. این فیلم سینمایی نسبت به دیگر فیلم‌های من بسیار متفاوت است و شبیه هیچ‌کدام از کارهایی که تا امروز از من دیده‌اید، نیست. بی شک هنگام تماشای "طبقه حساس" باید در انتظار اتفاقات عجیب غریب و شکل گیری لحظه های جدید و متفاوت در کار باشید.

کارگردان فیلم سینمایی "مهر مادری" با اشاره به فاصله چهار ساله از سینمای ایران بیان کرد: به نظر خودم فاصله چهار ساله‌ام از سینما زمان طولانی‌ای نبود. هر چند در این چهار سال نتوانستم کار کنم و قبل از آن دو فیلم "پاداش" و "خیابان‌های آرام" به دلیل کم‌مهری دوستان پروانه ساخت نگرفت و نتوانستم در سینما کار کنم، اما در نهایت طی این سال ها اتفاقات خوبی برای من افتاد و توانستم به خوبی در خصوص ایده‌هایی که در ذهن داشتم فکر کنم.

تبریزی در پایان گفت: امروز بعد از گذشت چهار سال، تعداد زیادی فیلمنامه دارم که افراد متفاوتی آنها را نوشته‌اند که می‌توان آن را به فیلم تبدیل کرد. هرچند این روزها شرایط فیلمسازی بسیار بد شده و هزینه‌ها بالا رفته و شرایط اقتصادی سینمای ایران با مشکلات بسیاری همراه است اما تمام تلاش خود را می کنم تا در شرایط مناسب بهترین آثار خود را بسازم.