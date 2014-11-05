امداد رسانی به ۱۰۰ دستگاه خودرو گرفتار کولاک در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسن زاده صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: عليرغم بارش برف وكولاك شديد دربرخي از محورها تمامي راههاي اصلي و فرعي استان باز بوده وتردد درآنها جريان دارد.

وی ادامه داد: اما در این میان وجود کولاک از روز گذشته موجب گرفتار شدن تعدادی از مسافران و در جاده های استان شده بود که اکیپ های راهداری در سریعترین زمان ممکن به امدادرسانی به آن ها پرداختند.

حسن زاده با اشاره به امدادرسانی به ۱۰۰ دستگاه خودرو گرفتار در کولاک گفت: در این میان برخی از مسافران به ناچار در راه ها گرفتار شده بودند که ۴۰ نفر از آن ها در راهدارخانه ها اسکان یافتند.

وی با بیان اینکه مسافران و رانندگان با آغاز روزهای زمستان و بارش برف و باران با احتیاط بیشتری در جاده ها تردد داشته باشند، گفت: در این میان مردم استان می توانند با شماره های ۱۴۱ و۰۴۱۳۴۴۵۳۰۲۰ تماس گرفته و از آخرین وضعیت راه ها اطلاع کسب کنند.

سرپرست مديريت راهداري اداره كل راه وشهرسازي استان در پایان تاکید کرد: از تمامی رانندگان خواهشمندیم با مجهز کردن خودروهای خود از وارد آمدن هرگونه خسارت و مشکلی پیشگیری کنند.