به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی عصر چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت تولیدات کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه تولید گوجه فرنگی به ویژه در خارج از فصل است و به عنوان یکی از قطب‌های تولید این محصول محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح مبارزه بیولوژیک و مبارزه با آفات در مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر خاطرنشان ساخت: این طرح به منظور تولید محصول سالم در این مزارع اجرایی شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به تهیه و توزیع دو هزار عدد تله دلتا به منظور مقابله با آفت، اضافه کرد: چهارهزار عدد فرمون شب پره مینوز گوجه فرنگی و تعداد یک هزار و ۵۲۲ عدد تله نوری شارژی نیز در این زمینه توزیع شده است.

وی از رها سازی حشرات مفید در سطح دو هزار و ۷۵۰ هکتار از مزارع استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: طغیان آفت شب پره مینوز که از مهمترین آفات مزارع گوجه فرنگی است که خسارات زیادی را به این مزارع وارد می‌کند.

عمرانی از برداشت ۵۴ هزار تن لیموترش در استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: در استان بوشهر در سطح دو هزار و ۶۱۱ هکتار از باغات لیوم تولید شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه جم با تولید بیش از ۳۲ هزار تن محصول بیشترین میزان تولید را داشته است، اضافه کرد: شهرستان دشتستان نیز ۱۳ هزار و ۷۰۰ تن محصول تولید داشته است.