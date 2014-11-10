به گزارش خبرنگار مهر، حمیده ماحوزی ظهر دوشنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی گسترش فعالیت های قرآنی استان بوشهر اظهار داشت: توسعه فعالیت‌های قرآنی در استان بوشهر را با جدیت در دستور کار داریم و از این فعالیت‌ها حمایت می‌کنیم.

وی با تقدیر از حمایت‌های نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر از فعالیت‌های قرآنی در سطح استان بوشهر، اضافه کرد: امیدواریم با حمایت و همراهی و همکاری همه فعالان عرصه قرآنی شاهد نهادینه‌شدن برنامه‌های قرآنی در جامعه باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر از تشکیل و راه‌اندازی شورای هماهنگی گسترش فعالیت های قرآنی در سطح شهرستان‌های استان خبر داد و بیان داشت: امیدواریم شاهد تحقق برنامه‌ها در نقاط مخنلف استان باشیم.

وی همچنین از راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی قرآنی در استان بوشهر خبر داد و افزود: شورای هماهنگی گسترش فعالیت‌های قرآنی در استان و شهرستان‌ها نسبت به اجرا و ساماندهی برنامه‌های قرآنی اقدام خواهد کرد.

ماحوزی از طراحی و تدوین سند و نقشه راهبری قرآنی استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: شورای هماهنگی گسترش فعالیت های قرآنی از همه توان خود برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌های قرآنی استفاده خواهد کرد.

تشکیل کارگروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی، افتتاح دانشکده علوم و معارف قرآنی و تدوین جامعه سند و نقشه راهبردی قرانی استان از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.