  1. استانها
  2. قزوین
۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۸

اسکویی:

۱۲ درصد از بانوان قزوینی مبتلا به دیابت هستند

۱۲ درصد از بانوان قزوینی مبتلا به دیابت هستند

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان قزوین گفت: طبق بررسی های صورت گرفته ۱۲ درصد از بانوان قزوینی به دیابت مبتلا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید اسکویی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رانه های گروهی استان اظهار داشت: بر اساس آخرین بررسی نظام بیماری‌های غیرواگیر شیوع دیابت در افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله استان ۸.۱۰ درصد است که در زنان ۱۲ درصد و در مردان حدود ۶.۹ درصد است.

 رئیس مرکز بهداشت استان قزوین با اشاره به اجرای برنامه‌های پیشگیری و کنترل دیابت در استان افزود: بر اساس اجرای فاز یک برنامه پیشگیری و کنترل دیابت در افراد بالای ۳۰ سال از سال ۸۳ تاکنون، ۵ هزار و  ۴۰۵ بیمار دیابتی در مناطق روستایی استان شناسایی و تحت مراقبت قرار گرفته است.

این مسئول گفت: با اجرای فاز دو برنامه مذکور (از سال ۹۱ و در دو واحد دیابت مستقر در شهر قزوین، یعنی مراکز بهداشتی ـ درمانی مینودر و شماره ۱۰)، تاکنون ۲۰ هزار و ۱۴۳ فرد از نظر عوامل خطر ابتلا به دیابت غربالگری شده‌اند و طی این برنامه ۲ هزار و ۲۷۶ بیمار دیابتی شناسایی شده است.

رئیس مرکز بهداشت استان قزوین عنوان کرد: بیماران شناسایی شده، توسط پزشک و کارشناس تغذیه  واحد دیابت مراقبت می‌شوند و سالانه از نظر انجام مراقبت‌های تخصصی به مرکز دیابت مستقر در مرکز آموزشی ـ درمانی بوعلی سینا معرفی می‌شوند.

اسکویی با اشاره به اینکه در حال حاضر اجرای فاز سوم غربالگری دیابت (در مناطق روستایی) در حال انجام است و بر اساس این برنامه بیش از ۸۰ درصد از افراد از نظر عوامل خطر ابتلا به بیماری دیابت غربالگری شده‌اند و آزمایشات مربوطه برای افراد در معرض خطر به صورت رایگان انجام می‌شود، گفت: نتایج این برنامه در حال تحلیل و بررسی است.

معاون بهداشتی دانشگاه قزوین با تاکید بر اینکه، اساس پیشگیری از دیابت، داشتن تغذیه سالم، فعالیت بدنی و کاهش وزن است، تصریح کرد: افراد باید تلاش کنند ضمن کنترل فشار خون، داشتن خواب خوب و دوری از استرس، انجام  آزمایش قند خون را فراموش نکنند.

وی یادآورشد: با انجام پیاده‌روی روزانه به مدت نیم ساعت، استفاده از میوه‌ها و سبزی‌ها در انواع و رنگ‌های مختلف، استفاده از غلّات و حبوبات سبوس‌دار، به حداقل رساندن غذاهای چرب و آماده و محدود کردن مصرف قند، شکر، شکلات، شیرینی و نوشابه، می‌توان از دیابت پیشگیری کرد.

کد مطلب 2419601

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها