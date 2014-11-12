۱۲ درصد از بانوان قزوینی مبتلا به دیابت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید اسکویی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رانه های گروهی استان اظهار داشت: بر اساس آخرین بررسی نظام بیماری‌های غیرواگیر شیوع دیابت در افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله استان ۸.۱۰ درصد است که در زنان ۱۲ درصد و در مردان حدود ۶.۹ درصد است.

رئیس مرکز بهداشت استان قزوین با اشاره به اجرای برنامه‌های پیشگیری و کنترل دیابت در استان افزود: بر اساس اجرای فاز یک برنامه پیشگیری و کنترل دیابت در افراد بالای ۳۰ سال از سال ۸۳ تاکنون، ۵ هزار و ۴۰۵ بیمار دیابتی در مناطق روستایی استان شناسایی و تحت مراقبت قرار گرفته است.

این مسئول گفت: با اجرای فاز دو برنامه مذکور (از سال ۹۱ و در دو واحد دیابت مستقر در شهر قزوین، یعنی مراکز بهداشتی ـ درمانی مینودر و شماره ۱۰)، تاکنون ۲۰ هزار و ۱۴۳ فرد از نظر عوامل خطر ابتلا به دیابت غربالگری شده‌اند و طی این برنامه ۲ هزار و ۲۷۶ بیمار دیابتی شناسایی شده است.

رئیس مرکز بهداشت استان قزوین عنوان کرد: بیماران شناسایی شده، توسط پزشک و کارشناس تغذیه واحد دیابت مراقبت می‌شوند و سالانه از نظر انجام مراقبت‌های تخصصی به مرکز دیابت مستقر در مرکز آموزشی ـ درمانی بوعلی سینا معرفی می‌شوند.

اسکویی با اشاره به اینکه در حال حاضر اجرای فاز سوم غربالگری دیابت (در مناطق روستایی) در حال انجام است و بر اساس این برنامه بیش از ۸۰ درصد از افراد از نظر عوامل خطر ابتلا به بیماری دیابت غربالگری شده‌اند و آزمایشات مربوطه برای افراد در معرض خطر به صورت رایگان انجام می‌شود، گفت: نتایج این برنامه در حال تحلیل و بررسی است.

معاون بهداشتی دانشگاه قزوین با تاکید بر اینکه، اساس پیشگیری از دیابت، داشتن تغذیه سالم، فعالیت بدنی و کاهش وزن است، تصریح کرد: افراد باید تلاش کنند ضمن کنترل فشار خون، داشتن خواب خوب و دوری از استرس، انجام آزمایش قند خون را فراموش نکنند.

وی یادآورشد: با انجام پیاده‌روی روزانه به مدت نیم ساعت، استفاده از میوه‌ها و سبزی‌ها در انواع و رنگ‌های مختلف، استفاده از غلّات و حبوبات سبوس‌دار، به حداقل رساندن غذاهای چرب و آماده و محدود کردن مصرف قند، شکر، شکلات، شیرینی و نوشابه، می‌توان از دیابت پیشگیری کرد.