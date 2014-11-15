مردم اصفهان با تشييع بيش از ۳۷۰ شهيد در يك روز، اصفهان را سرآمد شهادت و ايثار كردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ۲۵ آبان، روز حماسه و ايثار دكتر زرگرپور استاندار اصفهان در پيامي سي و دومين سالروز تشييع پيكر ۳۷۰ شهيد گلگون كفن خطه شهيد پرور اصفهان را گرامي داشت.

متن پيام به شرح ذيل است:

حماسه دلاوري ها و از خودگذشتگي هاي مردم شهيد پرور و ولايتمدار اصفهان در روز ۲۵ آبان سال ۶۱ با تشييع پيكرهاي گلگون كفن بيش از ۳۷۰ شهيد عمليات محرم بر همگان جلوه گر شد تا به پاس تمام رادمردي ها، ايثارگري ها و حماسه آفريني هاي رزمندگان خطه ي ايثار و مقاومت، اين روز به روز حماسه و ايثار استان اصفهان نامگذاري گردد.

در ادامه این پیام آمده است: تاريخ شكوهمند و حماسه آفريني مردم انقلابي اصفهان در اين روز به اوج خود رسيد و رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني (ره) در اين خصوص فرمودند: "در كجاي دنيا مي توانيد جايي را مثل اصفهان پيدا كنيد، همين چند روز پيش فقط در شهر اصفهان حدود ۳۷۰ شهيد را تشييع كردند."

استاندار اصفهان در پیام خود خاطر نشان کرد: بي شك ۲۵ آبان ماه روز پرافتخار بر دفتر خاطرات مردم ايران زمين و ديار نصف جهان جاودانه خواهد ماند، زيرا مردم اصفهان با تشييع شكوهمندانه بيش از ۳۷۰ شهيد در يك روز، اصفهان را سرآمد شهادت و ايثار كردند و اين روز را در تاريخ دوران دفاع مقدس و سرزمين پرافتخار اصفهان ثبت و ماندگار نمودند.

اينجانب ضمن گراميداشت سي و دومين سالگرد اين حماسه جاويدان و پرافتخار و اداي احترام به ۲۳ هزار شهيد سرافراز و ۴۵ هزار جانباز دلاور استان اصفهان و تمامي خانواده هاي صبور شهيدان، جانبازان، آزادگان و ايثارگران، بر ادامه راه نوراني شهداء تا رسيدن به آرمان هاي بلند رهبر كبير انقلاب اسلامي و معمار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) تحت زعامت رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) تأكيد نموده و همگان را به پاسداشت اين روز ارزشمند دعوت مي نمايم و اميدوارم همگام با دولتمردان دولت تدبير و اميد بتوانيم در مسير عدالت طلبي، دين مداري و از خود گذشتگي شهداء تا رسيدن به اهداف متعالي مورد انتظار آنان گام برداريم.