ترويج فرهنگ مطالعه در كشور نيازمند عزم ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا با تبریک به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: كتاب و مطالعه هر ورق آن دریچه ای از نور و روشنایی را در برابر انسان می گشاید.

وی کتاب را بوستان دانش، معرفت و خردورزی دانست و با اشاره به اهمیت مطالعه در زندگی فردی و اجتماعی، افزود: نقش و جایگاه کتاب و کتابخوانی در ارتقای سطح فرهنگ دینی جامعه امری انکارناپذیر است اما متأسفانه هنوز این جایگاه در کشور آن گونه که باید و شاید قدر دانسته نمی شود.

حجت الاسلام روحانی نیا تصریح کرد: در این زمینه رسالت متولیان فرهنگی جامعه برای ترویج کتاب و کتابخوانی سنگین است و آنها می بایست با انجام طرح های اصولی و کارشناسی شده برای افزایش مدت زمان مطالعه در کشور اقدام کنند.

وی با یادآوری آموزه های اسلامی در زمینه لزوم کسب معرفت و آگاهی از طریق مطالعه، اظهار داشت: در روایات اسلامی آمده یک ساعت مطالعه و تفکر و تدبر برابر با هفتاد سال عبادت است و این نگاه نشان می دهد که جایگاه مطالعه در اسلام بسیار بالاتر از جایگاه فعلی آن در ایران اسلامی است.

دبیر ستاد ساماندهی شئون فرهنگی خراسان شمالی افزود: متأسفانه این نگاه اسلامی در جامعه مسلمان ایران هنوز رواج مناسبی ندارد و بسیاری از افراد حتی یک کتاب به غیر از کتاب های دوران تحصیل خود را مطالعه نکرده اند.

حجت الاسلام روحانی نیا تصریح کرد: تغییر این رویه و بهبود وضعیت کتاب و کتابخوانی در جامعه یکی از مهم ترین وظایف و تکالیف نهادهای فرهنگی نظیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه های عمومی به شمار می رود اما نباید فراموش کرد که در این زمینه برای دست یابی به هدف الزاما می بایست همکاری، هماهنگی و همگامی سایر نهادها نیز باشد.

وی با تأکید بر این که ترویج فرهنگ كتاب و كتابخوانی و افزایش مدت زمان مطالعه در كشور نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی است، افزود: باید تعامل خانواده ها و همراهی آنها با مسؤولان در این زمینه افزایش یابد چرا که انجام اقدامات مقطعی و جزیره ای در این راستا نتیجه پایداری نخواهد داشت و تنها سرمایه ها را هدر می دهد.

به گفته حجت الاسلام روحانی نیا مطالعه کتاب باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه بدل شود چرا که اگر مردم جامعه ای با کتاب و مطالعه مأنوس شوند بدون شک آن جامعه در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت خواهد کرد.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر هم اگر سرانه مطالعه و میزان آگاهی افراد یک جامعه نیز پایین باشد بدون شک آن جامعه دیر یا زود در مسیر انحطاط و انحراف از اهداف عالی خود می افتد و آن گاه بازگشت جامعه از این مسیر اشتباه نیازمند گذشت چند نسل و تحمل خسارت های فراوان خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در ادامه با اشاره به تقارن هفته کتاب و کتابخوانی امسال با ماه محرم، بر استفاده از ظرفیت ماه محرم در راستای افزایش مطالعه در جامعه تأکید کرد و گفت: در این هفته می بایست برنامه ها با ارزش های معنوی جامعه متناسب بوده و ترویج فرهنگ مطالعه کتاب هم راستا با ترویج فرهنگ حسینی و نهضت عاشورا باشد.

حجت الاسلام روحانی نیا با تقدیر از برگزاری برنامه هایی با موضوع محرم و عاشورا به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در استان خراسان شمالی، اظهار داشت: باید از همه ظرفیت ها برای انس هر چه بیشتر مردم با کتاب و ترویج مطالعه در جامعه استفاده شود.

گفتنی است، امسال هفته کتاب و کتابخوانی از بیست و چهارم آبان ماه و با رویکرد گرامیداشت و تجلیل از علامه فقید محمدحسین طباطبایی(قدس سره) در سراسر کشور آغاز شده است.