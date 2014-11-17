تحلیل موسسه واشنگتن در مورد زوایای پنهان سیاست آمریکا در قبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در همین رابطه "مایکل سینگ" در تحلیلی که در "موسسه واشنگتن" به چاپ رسیده به تحلیل این موضوع پرداخته که نامه اوباما به رهبر ایران گویای چه مطالبی در مورد سیاست آمریکا در قبال ایران است.

سینگ در تحلیل خود می نویسد: شنیده می شود رئیس جمهور آمریکا نامه ای را با توجه به مذاکرات هسته ای و جنگ آمریکا علیه داعش، برای رهبر ایران ارسال کرده است.

به اعتقاد سینگ هرگونه توافقی برای همکاری علیه داعش بدون در نظر گرفتن نقش ایران در تحولات عراق و سوریه یک امر کم ارزش برای آمریکا خواهد بود.

این کارشناس آمریکایی در ادامه می نویسد که این نامه منکر نادیده گرفتن سیستم سیاسی موجود در ایران و اینکه اتخاذ تصمیم نهایی بویژه در خصوص موضوع هسته ای توسط حضرت آیت الله خامنه ای خواهد بود، نیست. اما آنچه که نامه اوباما را تنش زا می کند این مورد است که استراتژی او با احترام به ایران به پایان می رسد.

سینگ می نویسد: نامه اوباما دو هدف را با خود داشت: اول آنکه این نامه گویای آن بود که هر گونه همکاری علیه داعش تا حد زیادی به رسیدن به توافق جامع هسته ای بستگی دارد. هدف دوم آنکه به ایران در مورد متحد نزدیک خود یعنی بشار اسد اطمینان می دهد. این نامه تلاش می کند تا این پیام را مخابره کند که آمریکا هیچ ضربه ای به منافع ایران در عراق و سوریه وارد نکرده و واشنگتن می خواهد در عوض امضای توافق هسته ای تا تاریخ 24 نوامبر، با ایران در هر دو مورد (سوریه و عراق) همکاری کند.

این نامه که اخبار آن در وال استریت ژورنال و سایر رسانه ها منتشر شد، نشان می دهد که استراتژی منطقه ای در نوعی بی نظمی به سر برده و به رغم تنش های موجود میان تهران و واشنگتن، آمریکا ایران را عنوان یک شریک بالقوه در عراق و سوریه می داند و این در حالی است که تا پیش از این ایران به دلیل حمایت از بشار اسد، از نگاه غرب، خود بخشی از مشکل به حساب می آمد.

به اعتقاد نویسنده این تحلیل، این نامه علاوه بر موارد ذکر شده ارتباط آمریکا با متحدان عرب خود و همچنین مخالفین سوری را در خطر قرار می دهد. یعنی حمایت آنها از جنگ آمریکا با داعش با توجه به تصمیم واشنگتن برای تقویت نقش ایران در سوریه و عراق در خطر قرار می گیرد. این نامه اوباما با اظهارات وی در مورد یک عراق فراگیر (منظور حکومت فراگیر) و کنار رفتن اسد از قدرت مغایرت دارد.

سینگ در پایان می نویسد: آب شدن یخ ها میان ایران و آمریکا به برقراری ثبات در منطقه کمک می کند اما به شرطی که این تحول مثبت موجب تغییر سیاست ها و بلند پروازی های منطقه ای تهران شود و به گونه ای نباشد که بدون در نظر گرفتن نقش ایران در تحولات عراق و سوریه بخواهیم با آن در مورد داعش همکاری کنیم. دولت اوباما نیاز به ارسال نامه دیگری ندارد بلکه بیش از آن نیاز به یک استراتژی در مورد خاورمیانه دارد که بطور موثری تمامی تهدیدهای موجود علیه منافع آمریکا را شناسایی کرده و حمایت متحدان را قویتر کند.