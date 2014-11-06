نامه اوباما درباره مقابله با داعش به رهبر عالی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در این خصوص با استناد به افراد مطلع می افزاید: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با داعش در اواسط ماه گذشته نامه ای محرمانه برای رهبر عالی ایران نوشته و در این نامه به منافع مشترک ایران وآمریکا در جهت مقابله با داعش در کشورهای عراق و سوریه پرداخته است.

این روزنامه هدف از این نامه نگاری را جلوگیری از گسترش داعش و همچنین جلب رضایت رهبر عالی ایران در مذاکرات هسته ای عنوان کرده است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه افزوده است که ارسال این نامه نشان از آن دارد که از دید رئیس جمهوری آمریکا، ایران در مبارزه با داعش عاملی مهم است و می تواند نقش سازنده یا منفی ایفا کند.

مطابق این گزارش اوباما در این نامه هرگونه همکاری برای مقابله با داعش را تا حد زیادی به رسیدن ایران به توافق جامع تا 24 نوامبر مشروط کرده است.

بر اساس این گزارش اوباما متحدان منطقه ای خود چون عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی را در جریان ارسال این نامه قرار نداده است.

وال استریت ژورنال در ادامه مطلب خود آورده است که این برای چهارمین مرتبه است که اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا به رهبرعالی ایران نامه می‌نویسد و در این نامه اوباما بر اهمیت ایران برای مقابله نظامی و سیاسی با داعش تاکید کرده است.

این گزارش در حالی است که "جاش ارنست" سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به خبرنگاران درباره صحت و درستی ارسال این نامه به مقام معظم رهبری گفته است که نمی‌تواند آنرا تایید کند.

ادعای روزنامه وال استریت ژورنال در حالی است که چندی پیش رهبر معظم انقلاب، اظهارات مقامات آمریکایی در خصوص مبارزه با داعش را پوچ، توخالی و جهت‌دار خواندند و با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که صراحتاً اعلام کردند از ایران برای مبارزه با داعش دعوت نخواهند کرد، افزودند: اینکه آمریکا از ایران برای حضور در یک کار خلاف و غلط دسته جمعی مایوس می‌شود، مایه افتخار ماست و افتخاری بالاتر از این، برای خود نمی‌دانیم.

ایشان تصریح کرده اند: در همان روزهای سخت حمله داعش به عراق، سفیر آمریکا در عراق طی درخواستی از سفیر ما در عراق می‌خواهد که ایران و آمریکا جلسه‌ای برای مذاکره و هماهنگی در خصوص داعش داشته باشند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرده اند: سفیر ما در عراق، این موضوع را به داخل کشور منعکس کرد که برخی مسئولان هم با این جلسه مخالفتی نداشتند اما من مخالفت کردم و گفتم، در این قضیه ما با آمریکایی‌ها همراهی نمی‌کنیم زیرا آنها نیت و دست آلوده‌ای دارند و چگونه امکان دارد که در چنین شرایطی ما با آمریکایی‌ها همکاری کنیم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به مخالفت صریح جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با آمریکا در خصوص مبارزه با داعش، تصریح کردند: اکنون آنها به دروغ می‌گویند که ما ایران را در ائتلاف شرکت نخواهیم داد در حالی که ایران از ابتدا مخالفت خود را با حضور در چنین ائتلافی اعلام کرده بود.