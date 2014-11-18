به گزارش خبرنگار مهر، ستاد اجرایی هفته کتاب نخستین بار است که این سلسله نشست‌ها را با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در اول آذر 1939 در محل (ایرانداک ) برگزار می‌کند.

برپایی کارگاه‌های آموزشی و میزگرد تخصصی در حوزه نشر الکترونیک و همچنین تقدیر از فعالان حوزه نشر الكترونیك، از برنامه‌های این روز خواهد بود.

همه افراد علاقه‌مند به حضور در این نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی می‌توانند به‌ صورت رایگان در این نشست‌ها شرکت کرده و در پایان گواهینامه حضور دریافت کنند. البته ظرفیت کارگاه محدود است و به همین دلیل علاقه‌مندان برای ثبت نام و حضور در کارگاه می‌توانند مشخصات خود را به ایمیل hafteketab27@gmail.com ارسال کنند.

جدول برنامه‌های علمی بیست و دومین دوره هفته كتاب جمهوری اسلامی ایران در حوزه نشر الکترونیک به شرح زیر است: