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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۷:۲۴

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی اعلام شد:

برنامه نشست‌ها و کارگاه‌های نشر الکترونیک و چالش‌های آن در ایران

برنامه نشست‌ها و کارگاه‌های نشر الکترونیک و چالش‌های آن در ایران

نخستین سلسله نشست‌های «نشر الکترونیک و چالش‌های آن در ایران» اول آذر ماه همزمان با هفته کتاب، در پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد اجرایی هفته کتاب نخستین بار است که این سلسله نشست‌ها را با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در اول آذر 1939 در محل (ایرانداک ) برگزار می‌کند.

برپایی کارگاه‌های آموزشی و میزگرد تخصصی در حوزه نشر الکترونیک و همچنین تقدیر از فعالان حوزه نشر الكترونیك، از برنامه‌های این روز خواهد بود.

همه افراد علاقه‌مند به حضور در این نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی می‌توانند به‌ صورت رایگان در این نشست‌ها شرکت کرده و در پایان گواهینامه حضور دریافت کنند. البته ظرفیت کارگاه محدود است و به همین دلیل علاقه‌مندان برای ثبت نام و حضور در کارگاه می‌توانند مشخصات خود را به ایمیل hafteketab27@gmail.com ارسال کنند.

جدول برنامه‌های علمی بیست و دومین دوره هفته كتاب جمهوری اسلامی ایران در حوزه نشر الکترونیک به شرح زیر است:

کد مطلب 2423995

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