۳۰۷ میلیارد تومان اعتبار کشاورزی به خراسان شمالی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله يوسفي بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری ضمن گراميداشت هفته بسيج، از بهره برداري دو پروژه بزرگ کشاورزی به مناسبت هفته بسيج در خراسان شمالی خبر داد و افزود: اين دو پروژه شامل مرغداري گوشتي يك ميليون قطعه اي و گاوداري يك هزار راسي است كه اعتبارات آن از محل مصوبات سفر رهبري به خراسان شمالي تامين شده است.

وی در ادامه با اشاره به اولویت های سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، ارتقا و بهره وری در منابع آب و خاک، افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی در بخش های مختلف، توسعه و تقویت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تامین نقدینگی به خصوص در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی و افزایش بهره وری انسانی را مهم ترین اولویت های این سازمان دانست.

یوسفی تصريح كرد: در راستاي تحقق سياست هاي تعیین شده برای بخش كشاورزي خراسان شمالی امسال بالغ بر ۳۰۷ ميليارد تومان اعتبار از محل اعتبارات تملك دارايي و هزینه ای و نیز تسهيلات بانكي به اين بخش تخصيص داده شده است.

به گفته وي با تخصيص اين ميزان اعتبار به بخش كشاورزي سهم ایجاد اشتغال براي هزار و ۵۰۰ نفر برای سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تعیین شده بود که تاکنون برای ۶۲۴ نفر اشتغال در این بخش ایجاد شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در ادامه با اشاره به اقدامات اين سازمان در سال جاري و همچنين كمبود منابع آب در سطح استان افزود: وظيفه داريم به آب و خاك به عنوان يك ثروت ملي توجه داشته باشيم تا پايداري در توليدات كشاورزي صورت گيرد از اين جهت ارتقاي بهره وري در منابع آب و خاك از سياست های مهم اين سازمان به شمار می رود.

يوسفي توسعه سيستم آبياري تحت فشار، احداث كانال، تجهيزات اراضي، افزايش كمي و كيفي توليدات كشاورزي، توليد محصول سالم و پاك و ... را از ديگر رویکردهای مهم اين سازمان اعلام کرد كه براي سال جاري در دستور كار قرار داده است.

این مسئول همچنین در خصوص حوزه آب و خاك نيز افزود: مهم ترين طرح اين بخش توسعه آبياري تحت فشار است كه در سال جاری ۶۰ ميليارد ريال اعتبار برای آن اختصاص داده شده است.

وي همچنين در خصوص توليدات گياهي و تلاش برای افزایش تولید در این بخش در سال جاري اظهار داشت: با توجه به بارش مناسب نزولات آسماني در دو ماه گذشته، شرايطي فراهم شده تا كشاورزان بهتر به كشت و كار بپردازند.

يوسفي يكي ديگر از برنامه هاي سازمان جهاد كشاورزي استان را تغيير در زمان كشت چغندر قند از کاشت بهاره به پاییزه عنوان كرد و افزود: با برنامه ريزي هاي انجام شده در نظر داريم تا كشت اين محصول از بهار به پاييز تغيير يابد كه از سال گذشته اين طرح اجرايي شده و امسال نيز ۱۱۳ هكتار از اراضي استان نیز به کشت پاییزه چغندرقند اختصاص یافته است.