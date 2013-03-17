تخصیص 39 میلیارد ریال به طرح های کوچک زودبازده کشاورزی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اضافه کرد: این از محل اعتبار 65 درصد سهم جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برای طرح های زودبازده تامین شده است.

وی با بیان اینکه پنج میلیارد ریال از این اعتبار برای لایروبی قنوات استان اختصاص یافته است، افزود: اعتبار تخصیص یافته ابلاغ و باید در سرفصل های مطرح شده هزینه شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه جهاد کشاورزی استان در این خصوص سهم شهرستان ها را از این اعتبار مشخص کرده است، تصریح کرد: اعتبار لایروبی قنوات نیز بنا به اعلام جهادکشاورزی براساس ضرایب شهرستان های دارای قنات تقسیم بندی می شود.

وی همچنین با اشاره به چشم انداز برنامه پنجم توسعه در این استان، با اشاره به تدوین کتاب "اردبیل 94" در این خصوص و در راستای دستیابی عملی به اهداف این برنامه یادآور شد: در این کتاب تلاش شده حرکت استان در زمینه های مختلف زیرساخت ها صنعتی و اقتصادی، زیربنایی، عمران شهری و روستایی و... نشان داده شود.

نیکزاد توجه به برنامه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از سال 90 تا 94 را محور کتاب اردبیل 94 برشمرد و بیان داشت: این کتاب به عنوان سند چشم انداز تمام جزئیات برنامه ها و مصوبات اجرایی دستگاه ها را که در این سالها اجرا کرده اند، نشان خواهد داد تا روند توسعه استان به درستی تبیین شود.

وی از تدوین کتاب دیگری بر همین محور در استان خبر داد و ادامه داد: این کتاب برش برنامه پنجم توسعه کشوری و برنامه های مرتبط با استان اردبیل است که استخراج در یک مجموعه گردآوری شده است، برخی از این برنامه ها مختص اردبیل و برخی مشترک در بین تمام استان ها است که این استان را نیز شامل می شود.

استاندار اردبیل همچنین در بررسی طرح تعریض پیاده رو وردی شهر سرعین با اشاره به اهمیت ورودی این منطقه به عنوان ییلاق کشور و ورود سالانه بیش از هفت میلیون گردشگر به آن متذکر شد: در طرح تفصیلی سرعین 12 متر پیاده رو برای ورودی در نظر گرفته شده که براساس طرح جدید باید 10 دیگر به آن اضافه شود.

وی با اشاره به نظر موافق کارشناسان، از شهرداری سرعین خواست در صورت تصویب طرح و اجرای آن، غرامت صاحبان ملک حاشیه این خیابان به صورت کامل پرداخت شود.

در پایان این جلسه بیش از 20 پرونده مصوب شده کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی شهرستانهای کوثر، عنبران، نمین و... بررسی و اعضا این کارگروه با برخی از از پرونده های طرح شده موافقت و برخی برای تغییرات رد شد.