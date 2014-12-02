به گزارش خبرنگار مهر، نان ساجی به عنوان یکی از سنت های قدیمی استان ایلام از گذشته تاکنون در بین مردم جایگاه ویژه ای داشته است و در این بین نقش مهم زنان برای پخت آن بسیار تاثیر گذار بوده است.

زنان ایلامی از گذشته تاکنون پا به پای مردان در زندگی تلاش کرده اند، و زندگی عشایری مردم در گذشته و سختی ها باعث شده همواره زنان این دیار به عنوان نمادی از تلاش و مقاومت مشهور باشند.

در شهر ایلام هم اکنون چند باب نانوایی از این نوع مشغول به فعالیت هستند که به دلیل علاقه مردم استان این نانوایی ها همواره شلوغ هستند.

زهرا نعمتی شاطر یک نانوایی محلی از نوع نان ساجی یکی از زنان موفق استان ایلام است چراکه هم اکنون در یکی از محلات شهر ایلام با ایجاد یک مغازه تحت عنوان نان ساجی در تلاش است این سنت گذشتگان راادامه دهد.

خانم نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: حدود چند سالی است که با همراه چند خانم دیگر نسبت به ایجاد یک نانوایی از نوع محلی به نام ساجی اقدام کرده ایم.

وی ادامه می دهد: نان ساجی یکی از سنتهای قدیمی مردم استان ایلام است که بنده نیز برای حفظ این سنت قدیمی این نانوایی را ایجاد کرده ام که مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: مردم استان ایلام از این نوع نان ها استقبل می کنند چراکه این نوع نان دارای ماده ضرررسانی برای بدن نیست.

نعمتی از اینکه این نانوایی را به راه انداخته است بسیار خوشحال است چراکه می گوید: مردم با دیدن این نان به فکر گذشته ها می افتند و خیلی به این نان علاقه دارند. از این جهت که توانسته ام باعث خوشحالی مردم شوم بسیار خرسند هستم.

وی بیان داشت: از طریق نانوایی روزانه حدود ۱۷ هزار تومان درآمد دارم ولی همین که مردم به این نان ها علاقه دارند بیش از دارآمد برای من ارزش دارد.

این کارآفرین عنوان کرد: در گذشته که در روستا زندگی می کردم در کنار مادر خود پخت نان ساجی را فراگرفتم و هم اکنون از آن برای مردم امروزی استفاده می کنم.

وی بیان داشت: روزانه بیش از ۱۸۰ نان ساجی درست می کنم و آن در اختیارمردم قرار می دهم که قیمت هر قرص نان ۵۰۰ تومان است. علاوه بر من چند نفر دیگر نیز مشغول به این کار هستند.

وی اظهار داشت: رمز موفقیت خود را در قانع بودن در زندگی می دانم و همواره تلاش می کنم با سختی های زندگی مبارزه کنم تا زندگی خوبی داشته باشم.

نعمتی ادامه می دهد: زندگی هرچند هم سخت باشد از همین قانع بودن برای درآمد زندگی خود را می چرخانم که خدا رو شکر از کل زندگی راضی هستم.

وی اظهار داشت: وقتی ۱۴ ساله بودم همه چیز زندگی را آموختم و در همان سن کم برای زندگی تلاش کرده ام و الان همه با همه سختی ها قدر لحظه به لحظه زندگی خود را می دانم.

این بانوی کارآفرین افزود: دو فرزند دارم که یکی کلاس ششم و یکی دیگر کلاس دوم ابتدایی است و از این شغلی که دارم بسیار خوشحال هستم.

وی می گوید: به نظر خودم در زندگی موفق بوده ام چراکه علاوه بر تلاش برای زندگی از طریق این نانوایی، فرزندان خود را نیز بسیار خوب تربیت کرده ام.

نعمتی بیان داشت: یک توصیه هم برای دختران جوان داشتم و آن هم از خودگذشتگی، مقاومت، تلاش و ایستادی است تا در زندگی خود همواره بتوانند موفق باشند.

وی اظهار داشت: برای زندگی کردن باید از همان آغاز کودکی تلاش کرد و همواره برای دست یابی به علم و هنرهای مختلف نیز کوشش بی وقفه داشته باشیم.

نعمتی بیان داشت: درآمد هرچند کم باشد ولی مهم این بوده که حلال است و همین عامل باعث سلامتی خانواده و موفقیت می شود.

انواع نان های محلی

نان ساجی:آرد و نمک و آب و مایه خمیر را قاطی می کنند و بر روی ساج پهن می کنند

نان پپگ: آرد و آب و پیاز خورد شده و نمک را قاطی می کنند و خمیر را بصورت بزرگ زیر خاکستر قرار می دهند

نان فتیر:آرد و آب و نمک را بدون مایه خمیر بر روی ساج پهن می کنند

شل کین:آرد و روغن حیوانی(دان) را قاطی می کنند و بر روی ساج پهن می کنند

برساق:به عنوان یک نوع شیرینی از آن استفاده می کنند