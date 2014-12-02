احزاب راستگرای اسرائیل با نتانیاهو ائتلاف نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، با افزایش احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در اسرائیل، حدس و گمان ها در مورد ترکیب کابینه آتی نیز افزیش یافته بطوری که اعلام شده در کابینه جدید، "بنیامین نتانیاهو" فقط از احزاب راستگرا استفاده خواهد کرد و در این میان با احزاب "ایزرائیل بیت نیو" و "بیت یهودی" توافق کرده است.

اما مقامات این دو حزب امروز اعلام کرده اند که وارد ائتلاف با نتانیاهو نمی شوند.

در هیمن رابطه روز گذشته نیز اعلام شد که نتانیاهو بطور مخفیانه با احزاب "اتحاد تورات یهودی UTJ" و لیکود که هر دو از احزاب افراطی راستگرا هستند به توافق رسیده تا کابینه جدید را تشکیل بدهد.

اختلافات بوجود آمده میان بنیامین نتانیاهو و "یائیر لاپید" وزیر دارایی، موجب شده تا اسرائیل در آستانه انتخابات زودهنگام قرار بگیرد.

گفته می شود که اختلاف اصلی نخست وزیر و وزیر دارایی بر سر بودجه جدید این رژیم است اما لاپید در هفته گذشته و بعد از مطرح شدن لایحه کشور یهود از سوی نتانیاهو، انتقاداتی را متوجه نخست وزیر رژیم صهیونیستی و طرح وی انجام داده بود.