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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۷

هاآرتض خبر داد:

شکست نتانیاهو در دقایق آخر برای تشکیل ائتلاف جدید

شکست نتانیاهو در دقایق آخر برای تشکیل ائتلاف جدید

آخرین تلاش نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تشکیل ائتلاف جدید با توجه به ترکیب فعلی کنیست شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "بنیامین نتانیاهو" با توجه به وضعیت موجود در اسرائیل و خواست اغلب ساکنان آن برای تغییر نخست وزیر، بار دیگر برای تشکیل ائتلافی جدید با توجه به ترکیب فعلی کنیست وارد عمل شد اما تلاش وی در ساعات پایانی شب گذشته شکست خورد. 

بر اساس نظرسنجی روزنامه معاریو، 60 درصد ساکنان سرزمین های اشغالی خواهان نخست وزیری فرد دیگری بجای نتانیاهو هستند.

بر همین اساس نتانیاهو قصد داشت با توجه به ترکیب فعلی کنیست، کابینه ائتلافی جدید را تشکیل بدهد تا در صورت امکان انتخابات زودهنگام را به نوعی کم رنگ کرده و یا حتی برگزاری آن را لغو نماید اما در ساعات پایانی شب گذشته احزاب راست افراطی و حزب "ایزرائیل بیت نیو"، اعلام کردند که وارد ائتلاف جدید با نتانیاهو نمی شوند.

پیشتر نیز خبرهایی در مورد توافق احزاب راست گرا با نتانیاهو برای تشکیل کابینه ائتلافی منتشر شده بود که این احزاب خبرهای منتشر شده را تکذیب کردند.

این وضعیت در حالی است که کنیست امروز دوشنبه در مورد تعطیل شدن پارلمان برای برگزاری انتخابات زودهنگام رای گیری می کند.

کد مطلب 2438482

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