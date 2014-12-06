صهیونیست ها خواهان نخست وزیری "کحلون" هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نتایج نظرسنجی که توسط روزنامه معاریو منتشر شده نشان می دهد که پنح حزب راست گرا و جریان های مذهبی اسرائیل در انتخابات زودهنگام ماه مارس، 60 کرسی از مجموع 120 کرسی کنیست (پارلمان رژیم صیونیستی) را تصاحب می کنند، اما با این وجود شانس "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر فعلی، برای باقی ماندن در این پست بعد از انتخابات ماه مارس کم است.

بر اساس نتایج این نظرسنجی اگر "موشه کحلون" و حزب جدید تاسیس وی به این بلوک سیاسی بپیوندد تعداد کرسی هایی که توسط این بلوک سیاسی کسب می شود به 74 عدد می رسد و این وضعیت در حالی است که برای تشکیل کابینه در سرزمین های اشغالی در اختیار داشتن 60 کرسی کافی است.

موشه کحلون

بر همین اساس 60 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز اعلام کرده اند که خواستار نخست وزیری موشه کحلون به جای نتانیاهو هستند.

اگر جریان های راست گرای رژیم صهیونیستی در انتخابات ماه مارس پیروز شوند و همچنان نتانیاهو نخست وزیر این رژیم باشد، وی برنامه های خود در مورد یهودی سازی اسرائیل و شهرک سازی را سریعتر از قبل دنبال می کند.

نتانیاهو در هفته گذشته پس از آنکه نتوانست احزاب هم پیمان با خود را با لایحه یهودی سازی اسرائیل همراه کند مجبور به اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام شد.