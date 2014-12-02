اخراج سرمربی و درگیری لفظی دو بازیکن تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی که از سری رقابت های هفته شانزدهم لیگ برتر در ورزشگاه الغدیر اهواز برگزار شد، در نهایت با نتیجه سه بر دو به سود فولاد به پایان رسید.

گل های این دیدار را مهرداد جماعتی (۱۳ و ۶۰) الویس نونگ (۳۳) برای فولاد خوزستان و لوسیانو ادینهو (۳ و ۵۵) برای تراکتورسازی به ثمر رساندند تا تیم فولاد با تراکتورسازی در عدد ۲۸ با هم امتیاز شود.

* فولاد در این بازی اغلب بازیکنان خود را در اختیار نداشت و به جای آنان از بازیکنان جدید استفاده کرد. در این بازی فولاد از داشتن سروش رفیعی بهترین گلزن این فصل، احمد عبدالله زاده بازیکن جوان و ملی پوش و سروش سعیدی بازیکن جوان خود به علت مشکلات کارتهای پایان خدمت جعلی محروم بود.

* فولاد خوزستان در این بازی با ترکیب: ارشاد یوسفی، یوسف وکیا، لئوناردو مساریچ، بهمن کامل، امید خالدی، مهدی بدرلو، مهرداد جماعتی، علی سینا ربانی (۸۵- رضا احمدی)، اسماعیل شریفات (۸۷- ایمان موسوی)، ساسان انصاری و الویس نونگ وارد میدان شد و در آن سوی میدان نیز رسول خطیبی تیم خود را با ترکیب: حامد لک (۶۵- داود نوشی صوفیانی)، پیمان کشاورز، خالد شفیعی، حبیب گردانی، شهریار شیروند (۴۶- سعید آقایی)، احمد کامدار، شاهین ثاقبی، سامان نریمان جهان، مهرداد بایرامی، محسن دلیر و لوسیانو ادینهو وارد میدان کرد.

* الویس برتراند نونگ مهاجم ۳۱ ساله اهل کامرون فولاد خوزستن که روز قبل کارت بازیش برای حضور در لیگ برتر ایران از سوی فدراسیون فوتبال اسپانیا صادر شده بود امروز به صورت ثابت در ترکیب فولاد قرار گرفت و اولین بازی خود برای فولاد را انجام داد. وی در این بازی جای خالی سروش رفیعی را پر کرد.

* بختیار رحمانی، علی سلیمی، سروش رفیعی، ماتیاس چاگو، شهاب کرمی و احمد عبدالله زاده بازیکنان محروم و مصدوم فولاد خوزستان نیز با حضور در جایگاه ورزشگاه الغدیر اهواز از نزدیک به تماشای بازی پرداختند.

* اعتراضات بی شمار رسول خطیبی سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در این بازی، باعث شد قاضی میدان در دقیقه ۳۵ سرمربی تراکتورسازی را اخراج کند. بعد از اخراج رسول خطیبی، تماشاگران فولاد یک صدا علیه سرمربی تراکتورسازی شعار می دادند ولی جلال مرادی نماینده فدراسیون فوتبال از آنان خواست که آرامش خود را حفظ کنند.

* در بین دو نیمه این بازی کلیپ جشن قهرمانی فصل گذشته فولاد از اسکوربورد ورزشگاه الغدیر پخش شد که این اتفاق هواداران فولاد را به وجود آورد.

* تراکتورسازی تبریز که در اغلب بازی های خارج خانه اش نیز همیشه از حمایت هواداران خود بهره می برد، در این بازی شاهد حضور حدود ۲۰ نفر از هواداران خود در ورزشگاه بود.

* در پی به ثمر رسیدن گل سوم فولاد خوزستان، درگیری لفظی شدیدی بین حبیب گردانی کاپیتان و حامد لک دروازه بان تراکتورسازی به وجود آمد که سایر بازیکنان مانع از درگیری فیزیکی این دو نفر شدند. رسول خطیبی سرمربی تراکتورسازی نیز پس از درگیری لفظی کاپیتان و دروازه بان تیمش، دستور تعویض حامد لک را صادر کرد. لک هنگام تعویض حاضر نشد با داود نوشی صوفیانی دست بدهد و مستقیم به سمت رختکن رفت.

* با پیروزی فولاد مقابل تراکتورسازی موج شادی در ورزشگاه اهواز به راه افتاد و تماشاگران فولاد پای کوبان از استادیوم خارج شدند. هواداران فولاد یک صدا به تشویق بازیکنان بازیکنان و دراگان اسکوچیچ سرمربی فولاد خوزستان پرداختند.