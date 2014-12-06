۴۵۰ سند مالکیت به واحدهای مسکونی ورزقان اعطا شد

احمد محرم زاده شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: اداره بنیاد مسکن شهرستان ورزقان برای امسال اعطای ۴۵۰ فقره سند مالکیت واحدهای مسکونی روستایی و شهری را تعهد کرده است که ۳۵۰ فقره سند مربوط به واحدهای روستایی و ۱۰۰ فقره سند نیز مربوط به واحدهای مسکونی شهری است.

وی همچنین در ادامه افزود: در هشت ماهه نخست امسال اداره بنیاد مسکن شهرستان به تمام تعهدات خود در خصوص اعطای سند مالکیت به واحدهای مسکونی عمل کرده و قرار است با همکاری اداره کل بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد آذربایجان شرقی تا پایان امسال تعهدات خود را به ۲۰۰ درصد در شهرستان ورزقان برساند.

محرم زاده همچنین در ادامه اعطای سند مالکیت واحدهای مسکونی را باعث پشتوانه اقتصادی، استفاده از سند به عنوان ضمانت و حق مالکیتی روستاییان دانست و تصریح کرد: این امر باعث می شود تا روستاییان با هویت بخشی به واحدهای مسکونی خود زمینه های اشتغال را بیش از پیش برای زندگی در روستاهای محل سکونت خود فراهم می کنند.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان ورزقان اظهار داشت: در زمان زلزله ارسباران ۱۴۰ هزار واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات بانکی در این شهرستان بازسازی و بهسازی شد که در هشت ماهه نخست امسال نیز ۱۰ هزار بهسازی در شهرستان ورزقان انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۷۰۰ واحد مسکونی شهری نیز بعد از وقوع زلزله در این شهرستان بازسازی و بهسازی شده، گفت: شهرستان ورزقان رتبه سوم بازسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی را در میان ادارات بنیاد مسکن استان کسب کرده است.

محرم زاده خاطرنشان کرد: اداره بنیاد مسکن این شهرستان در سال ۹۱ نیز شش هزار و ۱۹۴ واحد مسکونی روستایی را با همکاری ستادهای مستقر در مناطق زلزله زده استان های آذربایجان شرقی، قزوین، گلستان و اصفهان بازسازی کرده و پس از این حادثه ۸۵۰ واحد مسکونی در ورزقان احداث شده و ۸۰۰ واحد نیز تعمیر و بهسازی شده اند.

وی با اشاره به تعداد طرح های هادی اجرا شده در شهرستان ورزقان گفت: تاکنون با همکاری تمام روستاییان شهرستان ۴۰ طرح هادی در روستاهای ورزقان اجرا شده و این امر با ایجاد انگیزه و امید میان جوانان منطقه، آنها را برای زندگی در روستاهای خود بیش از پیش ترغیب کرده است.

محرم زاده در پایان با اشاره به مهم ترین مشکلات موجود در شهرستان ورزقان گفت: برخی از روستاییان بعد از احداث واحدهای مسکونی زلزله که توسط ستادهای مستقر در شهرستان انجام شده، با بنیاد مسکن تصفیه حساب نکرده اند و تلاش می کنیم تا این افراد تصفیه حساب های خود را با بنیاد مسکن شهرستان انجام دهند.