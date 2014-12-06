«مشترک مورد نظر» در دسترس است

به گزارش خبرنگار مهر، مستند 35 دقیقه‌ای «مشترک مورد نظر» تأثیر تلفن همراه در جامعه معاصر ایران، آسیب‌شناسی و فواید آن را به تصویر می‌كشد و موضوعاتی از قبیل پیامک و بلوتوث را مورد بحث قرار می‌دهد.

تلفن همراه همان جسم کوچکی که در هر جیبی جا می‌شود و در هر کیفی جایی دارد محوریت این مستند است و بیش از آنکه بخواهد به دستگاهی که عبارت «مشترک مورد نظر» از آن پخش می‌شود، توجه کند، این وسیله را بهانه‌ای قرار می‌دهد برای پرداختن به مفهومی‌ که در پس آن است؛ یعنی تنهایی.

این مستند به سراغ چهار شخصیت می‌رود: فرد میانسالی که به خاطر ماهیت شغلش از تلفن همراه استفاده می‌کند، پیرمردی که تلفن همراه برایش حکم وسیله‌ای را دارد که همسر نگرانش را آرام‌تر کند، پسر جوانی که مهارت بالایی در تایپ پیامک و حالت‌های مختلف آن دارد، پسری که به دلیل سرخوردگی در بازیگر سینما شدن، به ساختن بلوتوث و پخش آن‌ها در مترو می‌پردازد.

مستند «مشترک مورد نظر» ساخته لقمان خالدی و تهیه کنندگی جعفر صانعی مقدم، امشب ساعت 23 از شبکه مستند پخش می‌شود.

عوامل این مستند که در قالب برنامه «فانوس» روی آنتن می‌رود، عبارتند از کارگردان: لقمان خالدی، تهیه کننده جعفر صانعی مقدم، مشاور پروژه: مهرداد اسکویی، مجری طرح: صدیقه رواسی‌زاده، تصویربردار: اشکان اشکانی، صدابردار: سام ارجمندی، صداگذار: مهرشاد ملکوتی، مدیر تولید: رضا مهرانفر، گفتار متن: محمد کیان بیان.