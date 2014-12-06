برپایی بازارچه دائمی در بجنورد در جذب گردشگران موثر است

محمود ثمینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرداری می تواند با راه اندازی یك بازارچه دائمی در بجنورد، نقش مهمی در جذب و ماندگاری مسافران و گردشگران ایفا کند.

وی با تاکید بر ساماندهی بازار روز امام رضا(ع) در این شهرستان گفت: دستگاه های اجرایی استان باید امسال با مساعدت و همکاری بیشتر برای جذب گردشگران و مسافران برنامه ریزی و اقدامات خوبی را ارائه کنند.

ثمینی با بیان اینكه برخی از دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات به مسافران تلاش های خوبی را انجام داده اند افزود: متاسفانه به رغم این تلاشها، امكانات موجود پاسخگوی نیازهای استان برای ایام نوروز نیست.

فرماندار بجنورد تاكید كرد: باید حداقل امكانات در اختیار مسافران قرار بگیرد و شأن گردشگران، مسافران و زائران آستان قدس رضوی بیش از این رعایت شود.

وی خواستار انجام تبلیغات مناسب برای معرفی جاذبه های شهرستان شد و گفت: باید نقاط برجسته شهرستان كه نیاز به جذب گردشگر دارد در مناطق مختلف و از طریق تبلیغات به مسافران معرفی شود.

فرماندار بجنورد با اشاره به اینكه خراسان شمالی در مسیر تردد زائران مرقد مطهر امام رضا(ع) قرار گرفته است افزود: باید تابلوهای راهنما در مسیر عبور زائران و مسافران برای معرفی مناطق و جاذبه های گردشگری نصب شود.

ثمینی تصریح کرد: اگر اقدامات موثر برای معرفی جاذبه های استان و شهرستان انجام نشود، مسافران و زائران تنها به صورت گذرا از این استان عبور می كنند و از جاذبه های طبیعی، تاریخی و گردشگری نیز بهره مند نخواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی که در شمال شرق کشور بین دو قطب زیارتی مشهد مقدس و سیاحتی شمال کشور واقع شده، با داشتن نقاط گردشگری و تفریحی چشم نوازی، همه ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می کند.

این همه ساله میزبان قریب به ۲۰ میلیون زائر و گردشگر از جای‌جای میهن اسلامی است.