به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان وزارت کار می گویند 70 درصد کل حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان اتفاق می افتد که بخش قابل توجهی از آن تا حدود 50 درصد منجر به فوت کارگران می شود. عدم رعایت نکات ایمنی از سوی کارگر و کارفرما، ناآشنایی با قوانین، بی توجهی به رعایت اصول ایمنی در کار، استفاده از ابزارهای غیراستاندارد، اشتغال افراد غیرحرفه ای در بخش ساختمان و مواردی از این دست؛ مهم ترین دلایل مرگ و میر نیروی کار در این بخش است.

طی سال های اخیر برخی اقدامات به منظور کاهش حوادث ناشی از کار در این بخش و همچنین ایجاد پوشش های بیمه ای برای کارگران ساختمانی صورت گرفته است که می توان از مهم ترین آنها ارائه آموزش های فنی و حرفه ای برای افزایش مهارت افراد در این بخش را مورد اشاره قرار داد.

همچنین تدوین قوانین بیمه ای برای کارگران ساختمانی به منظور ایجاد پوشش های بیمه ای برای شاغلین این بخش نیز اقدام دیگری است که در این خصوص دنبال شده است. طی سال های اخیر دولت از طریق اقداماتی، بخشی از نیروی کار شاغل در ساختمان ها را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داده است.

وقوع حوادث پُرخطر در بخش ساختمان

برای افزایش آگاهی و مهارت نیروی کار شاغل در این بخش، استفاده از پوشش های بیمه ای در حوزه ساختمان منطو به دریافت و ارائه گواهینامه های مهارتی سازمان فنی و حرفه ای شده به نحوی که دریافت کنندگان این کارت ها اولا کارگر ساختمانی تخصصی شناخته می شوند، بر میزان آگاهی های شغلی آنها افزوده می شود که خود می تواند ضریب خطر حادثه را در حین کار کاهش دهد و همچنین راهکاری برای استفاده از بیمه تامین اجتماعی است.

با اینکه مقامات کارگری اعلام کرده اند در طول چند سال اخیر 800 هزار کارگر ساختمانی توانسته اند از پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند، اما هنوز حدود 2 میلیون نفر دیگر نیز باقی مانده اند که بدون بیمه در بخش ساختمان مشغول به کار هستند و با توجه به حوادثی که در این حوزه برای نیروی کار به وجود می آید، لازم است تا بیمه کارگران ساختمانی به سرعت پیگیری و مشکلات آن حل شود.

سیدهادی ساداتی در گفتگو با مهر از جدیدترین تصمیمات اتخاذ شده به منظور حل مشکل توقف بیمه کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: طی ماه های گذشته مجلس مصوباتی را در این زمینه ارائه کرده بود که باعث تقویت بیمه کارگران ساختمانی شده بود و در حال حاضر نیز روند ایجاد پوشش جدید بیمه ای برای کارگران این بخش متوقف است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: با این حال، مجلس در هفته جاری تصمیمات جدیدی را به منظور بیمه کارگران ساختمانی گرفت که طی آن به دولت اجازه داده شد تا به هزینه صدور پروانه های ساختمانی، 15 تا 20 درصد به منظور تامین منابع پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی بیافزاید.

ساداتی ادامه داد: طی 4 سال گذشته 800 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته ولی در سال جاری به دلیل مسائلی که به وجود آمد، این اقدام فعلا متوقف است و از اینرو کارگری نتوانسته است در حوزه ساختمان طی سال جاری بیمه شود.

یک میلیون کارگر در لیست انتظار بیمه

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در حال حاضر، یک میلیون کارگر ساختمانی در لیست انتظار دریافت بیمه قرار دارند ولی به صورت کلی می توان تا یک میلیون و 800 هزار کارگر را در این واجد شرایط دریافت بیمه تامین اجتماعی دانست که در صورت بیمه شدن این گروه ها، می توان پرونده بیمه کارگران ساختمانی را بسته شده دانست.

وی بیان داشت: پیشنهاد کرده بودیم تا سقف 1000 میلیارد تومان از سوی دولت از خزانه به منظور تکمیل پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی پرداخت شود.

به گفته ساداتی، با وجود اینکه امسال منابعی به تامین اجتماعی داده نشد اما بیمه کارگران ساختمانی قطع نشده است ولی سوابق بیمه ای افرادی که از نام کارگران سوء استفاده کرده باشند، حذف می شود.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزود: شناسایی افرادی که از پوشش بیمه ای با عنوان کارگر ساختمانی استفاده می کنند به نفع جامعه کارگری است و برای این منظور دفترچه های کار طراحی شده است که حاوی اطلاعات کاری افراد شاغل در بخش کارگری خواهد بود.