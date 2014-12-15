هنوز سند مشخصی برای سیاستگذاری هنر نداریم/ تدوین سند معماری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای «کمیسیون هنر و معماری» شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور صادق واعظ زاده عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

واعظ زاده در این نشست گفت: تشکیل «کمیسیون هنر و معماری» با حضور اعضایی که تخصص هنر و دید راهبردی دارند مایه خوشحالی است و ضرورت دارد که اسناد، مباحث و گزارش های حوزه هنر از سوی کمیسیون هنر و معماری و متخصصان هنر در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: سندهایی که برای حوزه های مختلف از جمله هنر تهیه و نوشته می شود باید بر اساس ضرورت، روشن، کلی و عملیاتی باشد که با اجرای آنها تغییر و تحولی ایجاد شود.

واعظ زاده با تاکید بر اهمیت هنر متذکر شد: در شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر اعضای حقوقی، متخصصان حوزه فلسفه، دین و .. حضور دارند و ضرورت دارد شوراي عالی انقلاب فرهنگی به طور مستقيم از نظرات و ديدگاه هاي هنرمندان بهره مند شود.

وی یادآور شد: تحول در خود ما هم باید ایجاد شود که این شامل تفکر، معنویت، اقتصاد، امور اجتماعی و ... می شود و معنويت که با هنر پیوند دارد خود متكثر را وحدت می بخشد. بنابراین هنر باید وارد زندگی شود و قرار نیست هنر فقط در فضاهای انتزاعی هنر باشد.

رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: این مرکز قرار نیست به سیاستگذاری و برنامه بپردازد بلکه قرار است الگو تعریف کند. اینکه جامعه ما به لحاظ ثبات و ایستایی باید چه شکلی داشته باشد و تحول آن چگونه باشد و چگونه خودآفرینی و خودزایی داشته باشد. برای شناخت خود واحد باید از هر حوزه به آن نگاه شود و مشخص باشد در چه شرایطی فرهنگ، اقتصاد و ... در چه اولویتی قرار می گیرد و جایگاه هنر کجاست. ما باید در حوزه های مختلف یک تصویر منسجم از این الگو داشته باشیم و آن را عملیاتی کنیم.

واعظ زده ادامه داد: در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دنبال آن هستیم که مباحث نظری و عملی را جمع کنیم، چون بهترین نظریه آن است که راهنمای عمل باشد. در این راستا جایگاه هنر بسیار مهم است و باید مشخص شود هنر در تحول جامعه در کجا قرار می گیرد و باید جایگاه هنر در تحول جامعه مشخص شود.

محمدحسين ايماني خوشخو، رييس «كميسيون هنر و معماري» نیز در این نشست گفت: فلسفه تشکیل «کمیسیون هنر و معماری»، خلاء و نیازی بود که در حوزه هنر در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشت و بویژه بعد از تعطیل شدن شورای هنر بخشی از مسئولیت ها و امور شورای هنر بر عهده «کمیسیون هنر و معماری» گذاشته شد.

ایمانی خوشخو یادآور شد: با توجه به تاثيرات فراوان هنر تلاش مي شود هنر در اسناد بالادستي مورد توجه بيشتر قرار گيرد و «كميسيون هنر و معماري» با حضور اعضايي كه سابقه هاي هنري و فرهنگي دارند تلاش مي كند از جايگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به خلاءها و نيازهاي عرصه هنر بپردازد.

رییس «کمیسیون هنر و معماری» شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: هنوز سند مشخصی که هنر را سیاستگذاری کند نداریم. غیر از حوزه تئاتر که شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ها پیش مصوبه ای برای آن داشته است، جایگاه هنرهای دیگر در اسناد بالادستی خالی است.

ایمانی خوشخو ادامه داد: «کمیسیون هنر و معماری» در آغاز راه تلاش دارد تا با تدوین اسنادی نهادهای فرهنگی و هنری را به هم نزدیک کند. زیرا با توجه به مشكلات فراوان عرصه هنر یکی از مشکلات اصلی حوزه هنر این است که نهادهای هنری با هم ارتباط مناسب و وحدت رویه ندارند و گاهی فعالیت های آنها در تناقض با یکدیگر است.

ايماني خوشخو با ارائه گزارشي به دستاوردهاي اين كميسيون اشاره و اظهار کرد: توجه به هنرهاي سنتي در برابر هنرهاي جديد از برنامه هاي كميسيون بود كه مورد بررسي قرار گرفت و منجر به راه اندازی دانشگاه ايراني اسلامي استاد محمود فرشچيان شد. سند موسيقي كشور نيز تهيه شده كه منتظر ارائه به شوراي عالي است و سند معماری نیز در دست تهیه و تدوین است. جلساتي نيز با هنرمندان تئاتر برگزار شده است مبني بر اين كه به استفاده از هنر تئاتر در آموزش و پرورش بيشتر توجه شود.

ايماني خوشخو همچنین بیان کرد: اميدواريم كميسيون بتواند به عنوان بخشي از نهاد مهم شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه قرارگاه مركزي فرهنگ است در بخش هنر فعاليت كند.

رییس «کمیسیون هنر و معماری» در پایان اظهار امیدواری کرد با حمایت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر در جایگاه مهم خودش مطرح شود و زمینه ای فراهم شود تا از ظرفیت های هنر به خوبی استفاده شود.

در این نشست اعضای «کمیسیون هنر و معماری» نظرات و پیشنهادات خود را درباره مسایل و حوزه های مختلف هنر بیان کردند.