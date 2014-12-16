هادی محمدیان کارگردان انیمیشن «شاهزاده روم» درباره مراحل تولید این اثر سینمایی به خبرنگار مهر گفت: انیمیشن «شاهزاده روم» با مدت 75 دقیقه در مرحله پردازش گرافیکی به سر می‌برد.

وی بیان اینکه این انیمیشن سینمایی برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده می شود، افزود: داستان این انیمیشن درباره پرنسسی مسیحی و پاکدامن به نام ملیکا نوه قیصر کبیر روم است که دست سرنوشت او را به بلاد اسلامی می‌آورد و در نهایت مادر امام عصر عجل‌الله می‌شود.

وی ادامه داد: ساخت این انیمیشن از دی ماه سال 92 آغاز شده و در حال حاضر مراحل پایانی آن رو به اتمام است و به زودی یک نسخه آن را برای بازبینی هیات انتخاب به جشنواره فجر ارسال خواهیم کرد. «شاهزاده روم» انیمیشنی 3 بعدی است که در آن از 40 شخصیت داستانی استفاده شده است.

این کارگردان با اشاره به اینکه این انیمیشن کیفیتی قابل قیاس با آثار روز جهان دارد، تصریح کرد: این انیمیشن، داستانی بین‌ادیانی دارد و یک شرکت لبنانی با همکاری و حمایت از این فیلم انیمیشنی، قرار است نسخه عربی آن را علاوه بر کشور لبنان در دیگر کشورهای خاورمیانه به اکران درآورد.

کارشناسی تاریخی و مذهبی این انیمیشن زیر نظر مطهری‌نیا استاد دانشگاه امام صادق (ع) انجام شده است. «شاهزاده روم» در گروه سنی کودک و نوجوان به نمایش درخواهد آمد.

همچنین در این انیمیشن سینمایی حدود 100 متخصص در حوزه‌های مختلف ایفای نقش کرده‌اند که برخی عوامل آن عبارتند از تهیه کننده: حامد جعفری، مدیرتولید: مهدی پاکدل، تدوین: حسن ایوبی، موسیقی: آریا عظیمی نژاد، مدیر دوبلاژ: ناصر تهماسب، کارگردان: هادی محمدیان.

این انیمیشن سینمایی در موسسه فرهنگی هنری هفت سنگ و موسسه فرهنگی هنری سلوک افلاکیان تهیه شده است.