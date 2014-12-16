سیدغلامرضا میرحسینی مدیر جدید شبکه سه به عنوان شبکه تخصصی ورزش، مسابقات و سرگرمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سمت جدید خود در رسانه ملی اظهار کرد: این سمت امروز به من ابلاغ شد و منتظرم حکم را بخوانم و براساس محورهای حکم و ماموریت‌هایم درباره راهبردها گفتگو کنم.

وی افزود: همه این‌ها از لطف خدا و فضل الهی است. ما هم سرباز و مامور هستیم تا هر آنطور که به ما ابلاغ می شود خدمت کنیم. انشالله این خدمت خالصانه باشد و مورد رضایت خدا و اهل بیت قرار بگیرد.

معاون فرهنگی سابق سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره بازگشت به سیما گفت: هیچکس از بازگشت به خانه خود قطعا ناراضی نیست و خوشحال هم هست. من هم این خوشحالی را نمی‎توانم کتمان کنم.

مدیر گروه فرهنگی، اجتماعی شبکه سه سیما در زمان مدیریت پورمحمدی بر این شبکه تصریح کرد: از آقای پورمحمدی هم به عنوان پدر معنوی خودم و هم به عنوان کسی که سال‌های سال افتخار سربازی او را داشتم و خیلی چیزها از او یاد گرفتم تشکر می‌کنم که به من اعتماد کردند و سکان رهبری و هدایت یک شبکه پربیننده و محبوب را به من سپرد.

میرحسینی یادآور شد: از آقای سرافراز ریاست محترم سازمان صمیمانه تشکر می کنم که به این اعتماد صحه گذاشتند.

قائم مقام مدیر شبکه سه در زمان پورمحمدی در پایان گفت: امیدوارم به لطف خدا و دعای همکاران و عزیزان، با توانی که در شبکه سه وجود دارد و با کمک نیروهای متخصص و سرمایه‌های انسانی و مخاطبان هوشمند و ارزشمند بتوانیم کارهای موثری انجام بدهیم و ضمن تکمیل کارهای ارزشمند مدیران قبلی با بضاعت اندکی که داریم چیزی هم اضافه کنیم.

به گزارش مهر، میرحسینی دارای کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی است و پیش از این به عنوان مدیرکل تولید مرکز تولید و فنی سیما و مدرس دانشگاه و تدریس دروس جامعه‌شناسی، اصول و مبانی ارتباطات و جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی نیز فعالیت کرده است.

وی امروز با حکمی از سوی علی اصغر پورمحمدی معاون سیما به سمت مدیر شبکه سه منصوب شد.