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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۵

مدیر جدید شبکه 3 در گفتگو با مهر:

کارهای ارزشمند انجام‌شده در شبکه سه را تکمیل می‌کنیم

کارهای ارزشمند انجام‌شده در شبکه سه را تکمیل می‌کنیم

سیدغلامرضا میرحسینی مدیر جدید شبکه سه با بیان اینکه از بازگشت به خانه خود خوشحال است، پورمحمدی را پدر معنوی‌اش معرفی و اظهار امیدواری کرد بتواند خدمات خالصانه‌ای داشته باشد.

سیدغلامرضا میرحسینی مدیر جدید شبکه سه به عنوان شبکه تخصصی ورزش، مسابقات و سرگرمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سمت جدید خود در رسانه ملی اظهار کرد: این سمت امروز به من ابلاغ شد و منتظرم حکم را بخوانم و براساس محورهای حکم و ماموریت‌هایم درباره راهبردها گفتگو کنم.

وی افزود: همه این‌ها از لطف خدا و فضل الهی است. ما هم سرباز و مامور هستیم تا هر آنطور که به ما ابلاغ می شود خدمت کنیم. انشالله این خدمت خالصانه باشد و مورد رضایت خدا و اهل بیت قرار بگیرد.

معاون فرهنگی سابق سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره بازگشت به سیما گفت: هیچکس از بازگشت به خانه خود قطعا ناراضی نیست و خوشحال هم هست. من هم این خوشحالی را نمی‎توانم کتمان کنم.

مدیر گروه فرهنگی، اجتماعی شبکه سه سیما در زمان مدیریت پورمحمدی بر این شبکه تصریح کرد: از آقای پورمحمدی هم به عنوان پدر معنوی خودم و هم به عنوان کسی که سال‌های سال افتخار سربازی او را داشتم و خیلی چیزها از او یاد گرفتم تشکر می‌کنم که به من اعتماد کردند و سکان رهبری و هدایت یک شبکه پربیننده و محبوب را به من سپرد.

میرحسینی یادآور شد: از آقای سرافراز ریاست محترم سازمان صمیمانه تشکر می کنم که به این اعتماد صحه گذاشتند.

قائم مقام مدیر شبکه سه در زمان پورمحمدی در پایان گفت: امیدوارم به لطف خدا و دعای همکاران و عزیزان، با توانی که در شبکه سه وجود دارد و با کمک نیروهای متخصص و سرمایه‌های انسانی و مخاطبان هوشمند و ارزشمند بتوانیم کارهای موثری انجام بدهیم و ضمن تکمیل کارهای ارزشمند مدیران قبلی با بضاعت اندکی که داریم چیزی هم اضافه کنیم.

به گزارش مهر، میرحسینی دارای کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی است و پیش از این به عنوان مدیرکل تولید مرکز تولید و فنی سیما و مدرس دانشگاه و تدریس دروس جامعه‌شناسی، اصول و مبانی ارتباطات و جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی نیز فعالیت کرده است.

وی امروز با حکمی از سوی علی اصغر پورمحمدی معاون سیما به سمت مدیر شبکه سه منصوب شد.

کد مطلب 2444415

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