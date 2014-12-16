به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه 25 آذر علی اصغر پورمحمدی معاون سیما در حکمی مجید زین‌العابدین مدیر پیشین شبکه سه سیما را به عنوان مدیر شبکه پنج منصوب کرد.

در این انتصاب از پنجمین شبکه تلویزیون به عنوان شبکه «تهران» نام برده نشده و مأموریت آن نیز در زمینه اقتصادی تعریف شده است.

از تغییرات جدید شبکه‌ها اینگونه است که از این پس شبکه پنج دیگر تنها در استان تهران قابل دریافت نیست بلکه تمام هموطنان در سراسر کشور می‌توانند این شبکه را دریافت کنند. بنابراین پنجمین شبکه تلویزیون به یک شبکه ملی تبدیل شده است.



محوریت فعالیت‌های شبکه پنج از این پس اقتصادی خواهد بود. به ویژه که شعارهای رهبری در چند سال گذشته همواره شعارهای اقتصادی بوده است و شعار سال 93 نیز «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام‌گذاری شده است. بنابراین از این پس ماموریت اصلی شبکه پنج در راستای بحث‌های اقتصادی رقم خواهد خورد.

از آنجایی که شبکه پنج دیگر ماهیت شبکه استانی بودن تهران را از دست می‌دهد این احتمال وجود دارد که شبکه استانی تهران نیز راه‌اندازی شود.