اوقاف به جای پس گرفتن ساختمان های وقفی اجاره دریافت کند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور ظهر امروز در جمع مدیران اوقاف استان اصفهان با اشاره به وجود ۱۳ هزار و ۶۰۰ موقوفه در استان اصفهان اظهار داشت: همچنین این استان دارای ۷۱۸ بقعه مبارکه است و از این رو جایگاه خوبی را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه بزرگداشت هفته وقف بهترین بهانه برای اعلام اقدامات صورت گرفته در حوزه وقف می‌باشد، افزود: در این راستا احیای بسیاری از موقوفات در سطح استان اصفهان با همت ادارات اوقاف و امور خیریه استان اصفهان قابل تقدیر بوده است.

استاندار اصفهان با اشاره به بازسازی بسیاری از بقاع متبرکه و امامزادگان استان اصفهان نیز گفت: خوشبختانه اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در راستای فعالیت‌های عمرانی در بقاع متبرکه کارنامه خوبی را از خود بجای گذاشته است.

وی وجود ۷۱۸ بقعه متبرکه در سطح استان اصفهان را بهترین ظرفیت برای توسعه و رونق گردشگری دانست و افزود: از این روباید برنامه‌ریزی‌های مناسب‌تری در این راستا صورت گیرد.

زرگرپور با اشاره به فعالیت‌های ادارات اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در راستای تکریم و حفظ قرآن نیز بیان داشت: فعالیت‌های فرهنگی خوبی در زمینه حفظ قرآن، کلاس‌های عقیدتی مختلف و در اختیار گذاشتن امکانات در بقاع برای فعالیت فرهنگی شکل گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به موقوفه بودن ساختمان برخی از ادارات دولتی در سطح استان اصفهان اظهار داشت: در این راستا از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تقاضا داریم که نسبت به دریافت اجاره از این ادارات و به ویژه اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل ورزش و امور جوانان استان اصفهان اقدام کند و از بازپس گرفتن این اماکن امتناع کند.

استاندار اصفهان در ادامه در خصوص خانه‌های وقفی سطح استان اصفهان نیز گفت: بسیاری از خانواده‌هایی که در سطح استان اصفهان در خانه‌های وقفی زندگی می‌کنند پس از سال‌ها زندگی در خانه‌هایشان متوجه وقفی بودن آن می‌شوند و در این راستا به دنبال پیگیری‌های ادارات اوقاف خساراتی به این خانواده‌ها وارد می‌شود که باید به منظور پرداختن خسارت به این خانواده‌ها نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.